La operación que mandaría a un ex del Villarreal a la Lazio de Gennaro Gattuso

El futuro de Mario Gila continúa siendo uno de los asuntos más importantes del mercado en Italia. El defensa español de la Lazio se ha convertido en una prioridad para el Nápoles, que sigue trabajando en su incorporación de cara a la próxima temporada.

Tanto el director deportivo Giovanni Manna como Massimiliano Allegri consideran al central una pieza clave para reforzar la defensa del conjunto napolitano. La entidad azzurra mantiene los contactos con la Lazio, que acaba de anunciar al exvalencianista Gattuso como técnico, y estudia distintas fórmulas para facilitar la operación.

Una de las opciones que se encuentran sobre la mesa pasa por incluir a dos futbolistas en calidad de cesión. Se trata de Lorenzo Lucca y Rafa Marín, jugadores que podrían recalar en el conjunto biancoceleste como parte del acuerdo.

Lucca, delantero italiano que pasó la última campaña entre el Nápoles y el Nottingham Forest, no entra en los planes deportivos del club napolitano y busca un nuevo destino que le permita recuperar protagonismo. La Lazio, que pretende reforzar su ataque, vería con buenos ojos la llegada del atacante.

Rafa Marín ante la Juventus. / SD

De La Cerámica al Olímpico de Roma

Por su parte, Rafa Marín también apunta a abandonar el Nápoles. El central español regresará al club tras su cesión en el Villarreal, aunque su continuidad parece descartada y una salida vuelve a ser la opción más probable.

Mientras tanto, Mario Gila continúa siendo el gran objetivo del Nápoles para apuntalar su defensa. Las próximas semanas serán decisivas para conocer si la operación puede desbloquearse mediante una fórmula que incluya jugadores o si ambos clubes deberán seguir negociando las condiciones económicas del traspaso.