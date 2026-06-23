Los primeros fichajes que baraja el Málaga tras ascender a Primera División

Loren Juarros ya trabaja en la planificación deportiva del Málaga con la vista puesta en una plantilla que pueda competir con garantías en Primera División. Según la información adelantada por Ángel García, el director deportivo blanquiazul sigue de cerca a tres defensas vascos: Aritz Elustondo, Jon Pacheco y Jon Balda.

El objetivo del club pasa por reforzar la zaga con futbolistas que aporten experiencia, solidez y margen de crecimiento. En ese sentido, Aritz Elustondo aparece como el perfil más contrastado. El central, con una amplia trayectoria en la élite del fútbol español, aportaría liderazgo y conocimiento de la categoría.

Por su parte, Jon Pacheco representa una apuesta de presente y futuro. El joven defensa ha mostrado una notable progresión en las últimas temporadas y destaca por su salida de balón, su capacidad de anticipación y su versatilidad en la línea defensiva.

La tercera opción es Jon Balda, un futbolista con proyección que también se encuentra en el radar de la dirección deportiva malaguista. Su juventud y margen de crecimiento encajan en la política de incorporaciones que busca combinar talento emergente con jugadores de experiencia.

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20/06/2026 Almería - Málaga DEPORTES LALIGA / LALIGA / Europa Press

Plantilla competitiva que armar

Aunque por el momento no existen negociaciones cerradas, el interés del Málaga en estos tres defensas refleja la intención de Loren Juarros de construir una plantilla competitiva y con un marcado sello de solidez defensiva. El mercado apenas comienza, pero en La Rosaleda ya se mueven piezas con la mirada puesta en el regreso a la máxima categoría.