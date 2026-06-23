El último reto de Thiago Silva: vuelve a 'casa' a sus... ¡41 años!

El Fluminense ha hecho oficial el regreso de Thiago Silva. A sus 41 años, el veterano central brasileño volverá a vestir la camiseta del conjunto carioca en la que será la última etapa de su carrera antes de su retirada, prevista para finales de 2026.

El club anunció el retorno del defensa con un mensaje cargado de simbolismo: «Algunas historias nunca tendrán final. El ‘Monstruo’ está de vuelta». De esta manera, uno de los mayores ídolos de la entidad inicia una nueva etapa en el equipo en el que se formó y debutó como profesional.

Thiago Silva, internacional brasileño y mundialista en cuatro ocasiones, regresa al Fluminense tras su breve paso por el Oporto. El zaguero había abandonado el club a finales de 2025 para volver al fútbol europeo, pero apenas unos meses después ha decidido regresar a Río de Janeiro para poner el broche final a una trayectoria repleta de éxitos.

La entidad carioca considera la incorporación de su histórico capitán como un refuerzo de experiencia y liderazgo para afrontar la segunda parte de la temporada. El objetivo del defensor es ayudar al equipo en las competiciones nacionales e internacionales antes de colgar las botas definitivamente.

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Thiago Silva, capitán de Fluminense, que buscará los cuartos de final ante el Inter de Milán. / JOAO GUILHERME / EFE

Leyenda y referente de Fluminense

Con este nuevo regreso, Thiago Silva vuelve a encontrarse con la afición del Fluminense, donde se convirtió en ídolo antes de construir una brillante carrera en Europa. El central pone así el punto final a una trayectoria legendaria regresando al lugar donde todo comenzó