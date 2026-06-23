Xabi Alonso gana la batalla a Álvaro Arbeloa en la Premier

El fútbol suele ofrecer revanchas inesperadas. Y si algo parece demostrar la trayectoria reciente de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa es que los caminos de dos viejos conocidos pueden volver a cruzarse incluso cuando parecían haber tomado direcciones muy diferentes.

Xabi Alonso tuvo una corta andadura en el banquillo del Real Madrid / EFE

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid supuso un duro golpe para un técnico que había llegado al banquillo blanco avalado por el extraordinario trabajo realizado en Alemania. Su histórica etapa en el Bayer Leverkusen, donde logró conquistar la Bundesliga y romper la hegemonía del Bayern de Múnich, le había convertido en uno de los entrenadores más cotizados del continente. Sin embargo, el éxito cosechado en tierras germanas no encontró continuidad en el Santiago Bernabéu.

Arbeloa, durante el partido ante el Athletic / EFE

Tras su marcha, el club apostó por Álvaro Arbeloa, una decisión que sorprendió a parte del madridismo. El exdefensa, amigo personal de Xabi desde sus años como futbolistas, recibió la oportunidad de dirigir al equipo pese a contar con una experiencia mucho más limitada en la élite.

Xabi Alonso busca regresar a los banquillos después de ser cesado como entrenador del Real Madrid a media temporada / EFE

Con el paso del tiempo, los resultados terminaron alimentando el debate. Las cifras reflejaron una diferencia significativa entre ambos proyectos. La media de puntos obtenida por Xabi Alonso durante su etapa al frente del conjunto blanco dejó una imagen competitiva que mantuvo al equipo en la pelea por los grandes objetivos. Posteriormente, con Arbeloa en el banquillo, la distancia respecto al Barcelona se amplió hasta convertir la lucha por el campeonato en una misión mucho más complicada.

Xabi Alonso y Rodrygo se abrazan / DAZN

Por eso, la situación actual en Inglaterra puede interpretarse como una nueva victoria de Xabi Alonso en esta particular comparación. Mientras el técnico vasco aterriza en el Chelsea, uno de los gigantes históricos de la Premier League, dos veces campeón de Europa y respaldado por una enorme capacidad económica, Arbeloa afronta un desafío mucho más modesto en el Fulham.

Arbeloa confirma su marcha del Real Madrid: Todo lo que he hecho ha sido pensando siempre en el Real Madrid" / EFE

La diferencia entre ambos destinos resulta llamativa. El Chelsea representa la posibilidad de competir por títulos nacionales e internacionales desde el primer día, además de contar con recursos para construir una plantilla de primer nivel. El Fulham, por su parte, aparece como un proyecto de menor dimensión y con aspiraciones mucho más limitadas.

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José Mourinho, junto a Álvaro Arbeloa / EFE

En definitiva, el mercado vuelve a situar a cada entrenador en un escalón diferente. Xabi Alonso continúa siendo considerado uno de los técnicos con mayor proyección del fútbol europeo, mientras que Arbeloa todavía debe demostrar que puede trasladar su experiencia a la máxima élite. Y aunque el fútbol siempre deja espacio para las sorpresas, hoy por hoy parece evidente que el entrenador vasco ha vuelto a ganar la partida.