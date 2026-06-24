Altimira se marcha del Betis
El jugador está a un paso de firmar por el Sporting de Portugal
Sería la primera gran venta del verano por parte de los verdiblancos
El Betis ultima las negociaciones con el club portugués, quien estaría dispuesto a pagar una buena cantidad de millones para hacerse con el futbolista catalán. Sería la primera salida de peso del verano para los verdiblancos ya que el Sporting pagaría 18 millones de euros mas 4 en variables. El acuerdo está hecho y se espera que llegue a confirmarse en las próximas horas.
Según informa Matte Moretto, Altimira fichará finalmente por el club de Lisboa. El Leipzig era el otro candidato en la lucha por el jugador pero optaron por esperar y dejar pasar la opción del español. La oferta del Sporting gusta en Sevilla y convence, los de Pellegrini se guardarían un porcentaje de futura venta y ganarían con el traspaso conseguir cuadrar las cuentas de la 25/26.
Además de la salida de Altimira, el Betis busca sacar también a Nelson Deossa y sumar con este otra gran cifra de millones. Podrían aproximarse a los 30 millones de euros con las salidas de ambos futbolistas y así preparar el verano prometedor con los posibles refuerzos de calidad para afrontar la próxima temporada con la máxima competición europea.
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