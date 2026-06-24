Así queda la Primera RFEF para los dos equipos valencianos

La Primera Federación 2026/27 ya tiene definidos sus dos grupos. La propuesta de distribución territorial entre el oeste y el este de España, trasladada a los clubes tras la reunión mantenida entre las federaciones territoriales, ha recibido el visto bueno definitivo y dibuja un panorama de máxima exigencia para los representantes valencianos. Conocido ya cómo se reparten los 40 clubes de la categoría, queda por saber el calendario, que se sorteará el próximo martes 30 de junio.

El foco de atención recae sobre el Hércules CF y el Villarreal B, que competirán en el Grupo 2 en una composición dura y exigente. El filial amarillo volverá a coincidir con algunos de los proyectos más ambiciosos de la división, mientras que el conjunto alicantino afrontará una temporada marcada por la enorme igualdad y el elevado nivel competitivo.

La configuración del grupo reúne a equipos de comunidades como Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Andalucía, además de varios clubes llamados a luchar por el ascenso. Entre ellos, dos recién descendidos de Segunda División, Real Zaragoza y SD Huesca, que partirán con la obligación de pelear por regresar al fútbol profesional. Además de históricos como el Real Jaén o el FC Cartagena y el Nàstic de Tarragona.

Filiales de máximo nivel

Otro de los atractivos del Grupo 2 será la presencia de varios equipos dependientes de clubes de Primera División. El Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B volverán a protagonizar uno de los derbis más atractivos de la categoría, mientras que el Villarreal B aportará también el potencial competitivo habitual de una de las canteras más productivas del fútbol español.

La distribución ha tratado de mantener el equilibrio tanto en el número de equipos descendidos desde Segunda como en la presencia de filiales, uno de los criterios que más peso ha tenido durante el proceso de confección de los grupos.

Una temporada de máxima exigencia

Con el reparto ya oficializado, los clubes valencianos pueden empezar a preparar una campaña que se presenta especialmente competida desde la primera jornada. Para el Hércules, el reto será consolidarse entre los mejores de la categoría, mientras que el Villarreal B buscará volver a ser un aspirante a las posiciones de privilegio en un grupo que promete emociones fuertes desde el inicio.

Estos son los dos grupos:

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