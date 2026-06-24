El calor, el mundial de fútbol y el turismo impulsan las ventas en las rebajas de verano

Las altas temperaturas, la Copa del Mundo de fútbol y las buenas perspectivas turísticas son tres de los factores más destacados que impulsan el consumo y las ventas en las tradicionales rebajas de verano que ya han comenzado en muchos comercios. En conjunto, el comercio minorista afronta la campaña de rebajas con perspectivas "positivas", ha confirmado a EFE la patronal de la distribución, Anged.

De los factores mencionados y por categorías, las elevadas temperaturas y las sucesivas olas de calor que se pronostican en verano "favorecerán" las ventas del sector textil (ropa veraniega y de baño), afirma Anged. Otra de las patronales, la Asociación Retail Textil (Arte), que engloba a las compañías más importantes de la industria de la moda, como Zara, Cortefiel o Sprinter, adelanta que el sector afronta el periodo "con un tono moderadamente optimista". Arte precisa que el 66% de las empresas asociadas considera un escenario de crecimiento para las ventas del sector durante la campaña de rebajas y estima un incremento promedio del 3 % respecto a la misma temporada anterior.

Otra de las categorías estrella para este verano será la del hogar, favorecidas como reconoce Anged por la disputa de la Copa del Mundo de fútbol. Por ese motivo, las ventas se han animado y seguirán en esa línea en todo lo que tiene que ver con televisores, equipos de sonido, sofás o jardín.

La firma MediaMarkt proyecta un crecimiento del 18 % solo en televisores durante este evento deportivo, con las pantallas de 75 pulgadas y superiores a la cabeza de ese crecimiento, con un 30 % más de ventas ya computadas durante las primeras semanas.

Otra de las empresas con presencia en muchas regiones, Fnac, adelanta que en televisores y proyectores venderá un 30 % en comparación con el verano de 2025.

La variable turística también impulsará las ventas en rebajas en los destinos españoles, ya que mantiene, un verano más, "unas cifras importantes" de llegadas de turistas internacionales, subraya Anged en su análisis.

Las perspectivas adelantadas por Arte para el canal en línea son "especialmente positivas", ya que el 100% de las empresas prevé, asegura, un incremento de las ventas digitales respecto a la misma campaña del año anterior.

En conjunto, añade, las estimaciones de esa patronal apuntaron a un aumento interanual de la facturación en línea superior al 2,8 % entre marzo y agosto de este año.

Un 72 % de consumidores comprará en rebajas

Un 72 % de los consumidores planea comprar o ya ha adquirido algún producto rebajado por la campaña veraniega en el comercio, según un informe de la Asociación Española de Consumidores (Asescon). La encuesta planteada a 2.000 personas refleja que un 15 % de los consumidores no comprará nada en estas fechas, en tanto que el 13 % se mostró indeciso.

En cuanto al gasto, los entrevistados señalan un desembolso medio de 111 euros, lo que supone 2 euros más que en las rebajas de 2025.

El análisis de Asescon destaca que el 75% considera que se cumple la normativa en rebajas con carácter general, frente al 25 % que piensa que no se cumple con lo legalmente establecido.

El textil será la categoría líder en la campaña de verano, puesto que un 93 % de los consumidores consultados compará, al menos, alguna prenda, calzado o complemento con un precio menor al habitual por las rebajas de estivales.

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No obstante, Asescon alerta a los consumidores de que hagan valer sus derechos en época de rebajas. Puntualiza que extremen la precaución con la venta de saldos en lugar de rebajas o con la ausencia o incorrecciones en el etiquetado, entre otras irregularidades.