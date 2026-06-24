Infantino habla de las polémicas pausas de hidratación y lanza un dardo al Mundial de Qatar

El fútbol es un negocio y, en el caso de los Mundiales, la FIFA es de las que más tajada sacan. El presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró este martes que "la razón principal" de las criticadas pausas de hidratación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es "el calor", y que no tiene nada que ver con "un asunto financiero" para el organismo por temas publicitarios, además de subrayar que están beneficiando a que haya intensidad hasta el final.

El calendario generado y glutinado por la FIFA, primer argumento. "La razón principal es el calor, pero también debemos entender que en una competición como la Copa del Mundo, que se juega durante 39 días, con equipos que potencialmente disputan ocho partidos en esos 39 días, tener un momento para descansar es extremadamente importante", explicó Infantino en declaraciones a los medios recogidas por la web del organismo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA / Agencias

Para el mandatario, "lo que más" le importa al organismo "es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones". "Es muy difícil aceptar que un entrenador pueda influir en un partido realizando ajustes simplemente porque hace más calor, mientras que en otro partido, donde la temperatura es ligeramente más baja, el mismo entrenador no tenga la misma oportunidad. Queremos garantizar la igualdad de condiciones para todos, y por eso se implementan estos descansos en cada partido", advirtió.

Desmiente el interés económico

Además, aclaró, ante la polémica de que las pausas eran una excusa para meter mensajes publicitarios, que la FIFA no obtiene "absolutamente nada" de estos descansos. "La FIFA no genera ingresos adicionales, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Por lo tanto, no se trata de una cuestión financiera para nosotros, para nosotros es simplemente un asunto deportivo", puntualizó.

Cristiano Ronaldo, el primer jugador en marcar en 6 Mundiales / EFE

Lo que sí cree el dirigente es que estos pequeños descansos, que no gustan demasiado a los seleccionadores, hacen que "hasta el último segundo del partido, los jugadores atacan, y así sucesivamente". "Y tal vez, tal vez no también, se deba a este pequeño descanso que tienen los jugadores, que después pueden volver al campo y demostrar de lo que son capaces", reflexionó.

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Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró feliz de cómo se está desarrollando el torneo. "Es increíble, más grande que cualquier cosa que el mundo haya visto jamás, no solo un evento de fútbol sino cualquiera en general. Es el evento más exitoso de la historia", recalcó. "Los estadios están llenos, las ciudades están llenas, el ambiente es fantástico. Hay muchas familias, muchos niños, muchas mujeres en el estadio, y esto es realmente hermoso", celebró Infantino. Algo que no pudo ocurrir en el anterior Mundial que se disputó en Catar.