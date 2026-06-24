¡Alerta en Inglaterra! Aumenta la preocupación por el estado físico de una de sus estrellas
Tras el encuentro ante Ghana, Declan Rice abandonó el estadio cojeando y con un vendaje en el gemelo
Rice ha sido titular en los dos primeros partidos del Mundial y es una de las figuras de la selección inglesa y del Arsenal. Tiene una gran capacidad para interceptar balones y es muy preciso en el pase, pero además influye mucho en el ataque de su equipo. Por el momento, nadie ha creado más ocasiones que él (10) durante este Mundial. De hecho, solamente ante Ghana creó más ocasiones que los 4 delanteros ingleses juntos.
Esta temporada suma 63 partidos en total y ya lo está empezando a notar a nivel físico. Tras jugar todo el partido ante Ghana, el centrocampista inglés pasó por zona mixta cojeando y con un vendaje compresor en el gemelo izquierdo. El jugador le dedicó una sonrisa a los medios de comunicación para no preocupar a nadie, pero es obvio que su estado físico no es bueno.
El medio The Telegraph anunció que Rice lleva 6 meses arrastrando un “dolor neuropático en el isquiotibial”. Por tanto, existe una gran preocupación en Inglaterra de que esas molestias vayan a más y se pierda algún partido del Mundial.
Partido crucial por el liderato
El empate en la segunda jornada ante Ghana ha hecho que el próximo partido se convierta en decisivo para Inglaterra. Los ‘three lions’ se enfrentan a Panamá el próximo 27 de junio y, aunque ya tienen el pase a la siguiente ronda prácticamente asegurado, se juegan liderar su grupo.
Si quedan primeros se enfrentarán al tercer clasificado del grupo H; que ahora mismo es Cabo Verde, si quedan segundos se enfrentarán al segundo clasificado del grupo K; que ahora mismo precisamente es Portugal y si quedan terceros se enfrentarán al primero del grupo K; que ahora mismo es Colombia.
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