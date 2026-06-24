¿Qué 8 selecciones del Mundial pasarían ahora como mejores terceras?

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y una de las grandes novedades del torneo de 48 selecciones está centrando la atención de los aficionados: la clasificación de las mejores terceras de grupo. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, ocho equipos que terminen terceros en sus respectivos grupos avanzarán a los dieciseisavos de final, mientras que cuatro quedarán eliminados.

Con la fase de grupos llegando a su desenlace, la clasificación provisional de las mejores terceras ya comienza a tomar forma. A día de hoy, las ocho selecciones que ocuparían las plazas de clasificación para las eliminatorias serían Suecia, Escocia, Croacia, Argelia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica y República Checa. Estas selecciones tendrían billete para la siguiente ronda gracias a sus resultados y a los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

Las ocho mejores terceras clasificadas actualmente

La clasificación provisional de terceros queda de la siguiente manera:

Suecia Escocia Croacia Argelia Paraguay Cabo Verde Bélgica República Checa

Estas ocho selecciones serían las que acompañarían a los primeros y segundos clasificados de cada grupo en la fase eliminatoria del Mundial 2026. El nuevo formato del torneo permite que los ocho mejores terceros accedan al cuadro final, una medida diseñada para adaptar la competición a la ampliación hasta 48 equipos.

Qué selecciones quedarían eliminadas

Si la fase de grupos terminara en este momento, las cuatro terceras clasificadas que se quedarían fuera de los cruces serían:

República Democrática del Congo

Ecuador

Bosnia y Herzegovina

Senegal

Estas selecciones ocupan actualmente las últimas posiciones de la clasificación global de terceros y necesitarían mejorar sus números o esperar resultados favorables para mantener opciones de avanzar.

Cómo se decide qué terceros pasan de ronda

La FIFA ordena a todos los terceros clasificados de los 12 grupos en una tabla única. Los criterios principales son los puntos obtenidos, la diferencia de goles y los goles marcados. En caso de igualdad, entran en juego otros factores como el juego limpio y diferentes criterios de desempate establecidos por el reglamento.

Esta clasificación es especialmente cambiante porque no todos los equipos han disputado el mismo número de partidos y cada jornada puede modificar por completo el orden de los terceros.

Un final de fase de grupos lleno de emoción

La lucha por estar entre las ocho mejores terceras se ha convertido en uno de los grandes atractivos del Mundial 2026. Selecciones como Croacia, Bélgica, Paraguay o Cabo Verde siguen dependiendo de sus últimos resultados para asegurar su presencia en las eliminatorias, mientras que equipos como Ecuador, Senegal o Bosnia y Herzegovina todavía mantienen opciones matemáticas de dar el salto a los puestos de clasificación.

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Con varias jornadas aún por disputarse, la tabla de terceros promete cambios constantes hasta el cierre definitivo de la fase de grupos. Lo único seguro es que el nuevo formato del Mundial ha añadido una dosis extra de emoción a una competición que ya vive sus días más decisivos.