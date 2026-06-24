De profesión, seleccionador de Mundiales: las tres banderas de Queiroz, Bielsa, Advocaat y Renard

La cifra no está clara. Fueron al menos 14, pero quizá la cifra real está por encima de las 20. No hay consenso sobre cuántas selecciones nacionales entrenó Rudi Gutendorf a lo largo de su extensísima carrera, pero sí en que nadie dirigió nunca en la historia del fútbol a más que él. Este peculiar entrenador alemán, fallecido en 2019 a los 93 años, nunca alcanzó uno de los hitos máximos de cualquier entrenador: participar en un Mundial.

Son Carlos Alberto Parreira y Bora Milutinovic quienes ostentan el récord de haber entrenado a más selecciones diferentes en una fase final de un Mundial, con cinco cada uno. Henri Michel les sigue con cuatro. Y, después de ellos, aparecen cuatro entrenadores que en esta edición están viviendo su tercera experiencia mundialista con selecciones diferentes.

Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana. / DAN MULLAN / Getty Images via AFP

Los cinco Mundiales de Queiroz

En el caso de Carlos Quieroz (73 años), el actual es su quinto Mundial como selecciones, pero tres de ellos (2014, 2018 y 2022) fueron a los mandos de la selección de Irán. Ahora dirige a Ghana, trabajo para el que fue contratado en el mes de abril. El estreno de quien fuera entrenador del Real Madrid fue en 2010, dirigiendo a su propio país, Portugal. Los octavos de final en esa cita, partido que perdió ante España, son su techo.

Los otros tres miembros de la lista sí que han dirigido en tres únicos Mundiales. Marcelo Bielsa (70 años) inició su trayectoria con un fracaso estrepitoso con Argentina, en 2002. La última albiceleste sin Messi presentaba una de sus mejores plantillas de las últimas citas, pero fue incapaz de superar la fase de grupos. Con Chile, en 2010, alcanzó los octavos de final (3-0 ante Brasil) y con Uruguay aspira ahora a seguir avanzando tras la fase de grupos.

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, observa antes del partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde en Miami. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Ese es el mismo sueño, que parecía imposible, para Dick Advocaat (78 años), a los mandos en esta edición de la exótica Curazao. Su empate ante Ecuador le permite soñar con una gesta, que pasa por ganar este jueves (22.00 horas) a Costa de Marfil. El historial mundialista del neerlandés arrancó en 1994, cuando llevó a Países Bajos hasta cuartos de final, eliminada por la campeona Brasil (2-3). Tiempo después, en 2006, no superó la fase de grupos con Corea del Sur.

La lista de Advocaat podría ser bastante más amplia, porque entrenó en total a ocho selecciones. Además de las tres ya mencionadas, en su historial figuran Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Rusia, Serbia e Irak. Lo mismo le sucede a Queiroz, también exseleccionador de Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Colombia, Egipto, Qatar y Omán, para un total de nueve países diferentes.

Dick Advocaat, seleccionador de Curazao. / PIETER STAM DE JONGE / EFE

El récord único de Hervé Renard

Ninguno de ellos, sin embargo, goza de la peculiaridad de Hervé Renard (57 años), el único entrenador en la historia que ha trabajado en Mundiales femeninos y masculinos. Alcanzó ese hito dirigiendo a Francia en el Mundial femenino de 2023 que ganó por España, llegando hasta cuartos de final.

En total, son cuatro experiencias mundialistas para él. En 2018, dirigió a Marruecos y en 2022, a Arabia Saudí. En ambos casos, quedó apeado en la fase de grupos. Esta vez le va a ocurrir lo mismo, eliminada ya la Túnez que empezó a dirigir en el segundo partido. La federación africana despidió a Sabri Lamouchi tras perder el primer encuentro ante Suecia (5-1) y Renard acudió al rescate. Perdió 4-0 contra Japón tras apenas un par de entrenamientos y encara el partido ante Países Bajos de la próxima madrugada (1.00 horas) ya sin opciones matemáticas.

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El seleccionador de Túnez, Hervé Renard, participa en un entrenamiento previo al partido del Mundial de la FIFA 2026 contra Japón. / Miguel Sierra / EFE

El francés es el más joven de los cuatro con diferencia y el único que parece capaz de ampliar su récord personal. Zambia, Angola y Costa de Marfil fueron sus otras experiencias como seleccionador que no culminaron en un Mundial. Otros, como Roberto Martínez, Vladimir Petkovic, Graham Arnold o Tata Martino podrían incorporarse al listado en el futuro.

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