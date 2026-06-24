Queiroz tras el penalti perdonado a Inglaterra: "El VAR se fue a tomar un café"

La tensión arbitral marcó las valoraciones de Carlos Queiroz tras el empate sin goles entre Ghana e Inglaterra en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador de las 'Estrellas Negras' mostró su descontento por una acción ocurrida en los compases finales del encuentro disputado en Boston, donde su equipo reclamó una pena máxima por una entrada de Ezri Konsa sobre Prince Adu.

El técnico portugués recurrió a la ironía durante su comparecencia ante los medios para cuestionar la actuación del VAR. Antes de responder, incluso dirigió una mirada hacia un representante de la FIFA presente en la sala y lanzó una reflexión cargada de sarcasmo.

Pregunta a la FIFA: "¿Todavía tenemos VAR?"

"No estoy seguro de que el VAR siga funcionando en el Mundial. ¿Todavía tenemos VAR? ¿Funciona? Tengo algunas dudas al respecto porque se ha pasado por alto otro penalti que deberían haber pitado a favor de Ghana, un penalti claro contra Inglaterra", afirmó el exentrenador del Real Madrid.

Queiroz consideró que su selección hizo méritos suficientes para llevarse la victoria y lamentó que la acción polémica no fuera revisada. "Tuvimos nuestras ocasiones hasta el punto de que ellos han tenido suerte, han tenido mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café, es normal, a mí también me gustaría tomarme un café de vez en cuando, pero fue un penalti claro y tarjeta roja. ¿Tenéis alguna duda al respecto? ¿Los que visteis el partido tenéis alguna duda o soy solo yo, que estuve en el partido?", señaló.

Pese a la contundencia de sus palabras, el veterano entrenador aclaró que sus comentarios debían interpretarse en clave irónica. Pidió "disculpas" a los periodistas por su "sarcasmo". "Pero si digo este tipo de cosas en serio me sancionan, así que espero que entendáis (los periodistas) que estoy bromeando", concluyó el seleccionador de Ghana.

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La polémica del partido no querdó ahí. En la primera ronda del Mundial, el paraguayo Miguel Almirón fue sancionado con roja directa por el hecho de taparse la boca, y en teoría, insultar a un rival. Esta norma levanta multitud de suspicacias al no poder precisarse por el colegiado con exactitud cuáles son los mensajes tras las manos de los futbolistas. En el Inglaterra - Ghana, Jude Bellingham se tapó la boca sin ningún tipo de repercusión arbitral por parte del argentino Said Martínez.