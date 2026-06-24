Thomas Partey, abucheado por el público y ninguneado por un rival

Thomas Partey es uno de los protagonistas negativos del Mundial. No por su nivel de juego, que ni fu ni fa, sino por el juicio que tiene pendiente por presunta agresión sexual cuando era jugador del Arsenal. Tanto es así que Canadá prohibió su entrada al país para la disputa del primer partido de Ghana.

El segundo duelo, ya en Boston contra Inglaterra, sí que pudo contar con la presencia del exjugador del Villarreal CF. El público inglés la tomó con él, abucheándole en numerosas ocasiones, destacando sobre todo cuando su nombre sonó por megafonía. Pero no fue lo único que le puso bajo el foco.

Thomas Partey, futbolista ghanés del Villarreal CF, ha comparecido el lunes ante el Tribunal de la Corona de Southwark por dos nuevas acusaciones de violación. / NEIL HALL

En el pasamanos inicial, donde los jugadores de ambos equipos y el cuarteto arbitral se saludan cortesmente antes del choque, se mascó cierto momento de tensión. Todos los futbolistas se daban la mano hasta que llegó el turno del inglés Djed Spense. El del Tottenham Hotspur decidió meterse la mano en el bolsillo tras saludar a algunos ghaneses y volvió a sacarla una vez pasó Partey. El resto de jugadores de Inglaterra sí respetaron el saludo al rival.

El partido entre Inglaterra y Ghana terminó con empate a cero y un grave error arbitral que perdonó un claro penalti en área inglesa, tal y como se quejó Queiroz. Pero esa es otra historia.

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La respuesta de Thomas a lo ocurrido

“No sé realmente el motivo, y honestamente, eso es algo que solo él puede responder. No quiero darle demasiada atención porque el fútbol se trata de respeto y de concentrarse en el juego. Si hay algo detrás de eso, espero que él mismo reflexione al respecto y entienda por qué tomó esa decisión. En cuanto a mí, estoy completamente bien. No tengo problemas con nadie y le deseo lo mejor" dijo Thomas Partey según recogieron algunos medios.