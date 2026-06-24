Vinicius y Neymar serán abducidos por un ovni en el Mundial

La influencer y vidente brasileña Vó Bahiana, seguida por más de 24 millones de personas en Instagram, se ha convertido en protagonista de una de las historias más insólitas de la semana. La brasileña asegura haber soñado en dos ocasiones con una invasión extraterrestre que tendría lugar durante el partido entre Brasil y Escocia que se disputa esta noche en Miami.

Según su relato, varias naves espaciales irrumpirían sobre el estadio y comenzarían a abducir a cientos de espectadores. Entre los supuestos afectados se encontrarían incluso Neymar y Vinícius, dos de las principales estrellas del fútbol brasileño. Las declaraciones, difundidas a través de un vídeo en redes sociales, han generado una mezcla de incredulidad, humor y curiosidad entre los usuarios.

No es la primera vez que Vó Bahiana acapara titulares por sus predicciones. La vidente ya había alcanzado cierta notoriedad por anteriores anuncios relacionados con la actualidad política brasileña, interpretados por algunos seguidores como aciertos y por sus detractores como simples coincidencias posteriores a los hechos.

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La historia ha encontrado además un inesperado aliado en los aficionados a las profecías, que han recuperado una supuesta predicción de Baba Vanga sobre la aparición de luces extrañas durante un gran evento deportivo en 2026. Más allá de las teorías y las especulaciones en internet, todo apunta a que el verdadero espectáculo seguirá estando sobre el césped del Brasil-Escocia.