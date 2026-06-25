Alexia Putellas elige nuevo equipo tras abandonar el FC Barcelona

Alexia Putellas afrontará una nueva etapa en su carrera. La histórica capitana del Barcelona jugará la próxima temporada en el London City, poniendo fin a una trayectoria legendaria en el conjunto azulgrana.

Lucía Feijoo Viera

La internacional española, considerada una de las mejores futbolistas de la historia del fútbol femenino, abandona el Barça después de convertirse en uno de los grandes iconos del club. Su legado incluye numerosos títulos nacionales e internacionales, además de reconocimientos individuales que la situaron entre las referentes mundiales del deporte.

Golpe encima de la mesa

El London City logra así uno de los fichajes más importantes de su historia. La llegada de Alexia supone un enorme impulso para el proyecto del club inglés, que busca consolidarse entre los grandes equipos del fútbol británico y aumentar su competitividad en las principales competiciones.

BARCELONA, 03/05/2026.-La jugadora del Barcelona F Alexia Putellas celebra su gol contra el Bayern Múnich F, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou.-EFE/ Enric Fontcuberta / EFE

Para la centrocampista española, la aventura en Inglaterra representa un nuevo desafío tras más de una década defendiendo la camiseta azulgrana. Su experiencia, liderazgo y calidad convertirán a Alexia en una de las grandes estrellas de la liga inglesa.

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La salida de la futbolista marca el final de una época en el Barcelona. Capitana, referente e ídolo de la afición, Alexia Putellas deja una huella imborrable en la historia del club y emprende ahora un nuevo reto lejos de la Ciudad Condal.