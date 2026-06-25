Alexia Putellas elige nuevo equipo tras abandonar el FC Barcelona
La leyenda culé se marcha al London City con vistas a preparar el Mundial 2027 de Brasil
Alexia Putellas afrontará una nueva etapa en su carrera. La histórica capitana del Barcelona jugará la próxima temporada en el London City, poniendo fin a una trayectoria legendaria en el conjunto azulgrana.
La internacional española, considerada una de las mejores futbolistas de la historia del fútbol femenino, abandona el Barça después de convertirse en uno de los grandes iconos del club. Su legado incluye numerosos títulos nacionales e internacionales, además de reconocimientos individuales que la situaron entre las referentes mundiales del deporte.
Golpe encima de la mesa
El London City logra así uno de los fichajes más importantes de su historia. La llegada de Alexia supone un enorme impulso para el proyecto del club inglés, que busca consolidarse entre los grandes equipos del fútbol británico y aumentar su competitividad en las principales competiciones.
Para la centrocampista española, la aventura en Inglaterra representa un nuevo desafío tras más de una década defendiendo la camiseta azulgrana. Su experiencia, liderazgo y calidad convertirán a Alexia en una de las grandes estrellas de la liga inglesa.
La salida de la futbolista marca el final de una época en el Barcelona. Capitana, referente e ídolo de la afición, Alexia Putellas deja una huella imborrable en la historia del club y emprende ahora un nuevo reto lejos de la Ciudad Condal.
- Directo: FC Barcelona - Valencia Basket: la Final de la Liga Endesa, en vivo
- La sobrada de Joel Parra antes del Barcelona - Valencia Basket: 'Tenemos las maletas hechas para ir a València
- Juan Roig tras la Liga de Valencia Basket: 'Nos los quieren fichar a todos porque son muy buenos, pero haremos más jugadores
- Giro en la situación de Dani Raba: así ha cambiado todo en un año
- Locura para Sergio de Larrea en su primera noche en la NBA: Drafteado por los Knicks y traspasado a Dallas Mavericks
- Operación salida del Valencia CF: André Almeida está en la agenda de un club de LaLiga
- Así son los cruces del Mundial en estos momentos
- Unai Emery aprieta por un lateral derecho: la cesión de Andrés García, totalmente decidida