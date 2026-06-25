Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Atropello masivo de aficionados de México durante el Mundial

Casi una veintena de heridos tras la embestida del coche, que terminó perdiendo el control

Atropello masivo en las celebraciones de México durante el Mundial

Atropello masivo en las celebraciones de México durante el Mundial

Redacción SD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

EFE

Un coche arrolló a una multitud de aficionados que celebraban la victoria (3-0) de México sobre la República Checa en su último partido de la fase de grupos del Mundial, en la localidad turística mexicana de Cabo San Lucas y ha provocado, al menos, 17 heridos, según informaron varios medios de comunicación.

El incidente tuvo lugar el miércoles por la tarde en el bulevar Lázaro Cárdenas y los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la ciudad.

Alberto Rentería Santana, secretario general de la administración municipal de Los Cabos, afirmó que un conductor que se encontraba en la zona aceleró al toparse con un grupo de personas en la carretera y fue detenido.

Noticias relacionadas

Segundo atropello masivo en una semana

La investigación sigue su curso sobre este incidente ocurrido al margen del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá en el extremo sur de la península de la Baja California, en México. Se da la circunstancia de que ya ocurrió algo parecido hace una semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents