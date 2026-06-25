Atropello masivo de aficionados de México durante el Mundial

Un coche arrolló a una multitud de aficionados que celebraban la victoria (3-0) de México sobre la República Checa en su último partido de la fase de grupos del Mundial, en la localidad turística mexicana de Cabo San Lucas y ha provocado, al menos, 17 heridos, según informaron varios medios de comunicación.

El incidente tuvo lugar el miércoles por la tarde en el bulevar Lázaro Cárdenas y los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la ciudad.

Alberto Rentería Santana, secretario general de la administración municipal de Los Cabos, afirmó que un conductor que se encontraba en la zona aceleró al toparse con un grupo de personas en la carretera y fue detenido.

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La investigación sigue su curso sobre este incidente ocurrido al margen del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá en el extremo sur de la península de la Baja California, en México. Se da la circunstancia de que ya ocurrió algo parecido hace una semana.