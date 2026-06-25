Florentino Pérez nunca tiene suficiente: el Real Madrid quiere ficharle otra vez al Chelsea
El club blanco estaría dispuesto a desembolsar entre 100 y 120 millones de euros para incorporar a Enzo Fernández
El Real Madrid continúa trabajando en la planificación de su plantilla y ya tendría un objetivo prioritario para reforzar el centro del campo. Según informa Radio Marca, el conjunto blanco estaría dispuesto a realizar una importante inversión para incorporar a Enzo Fernández, actual futbolista del Chelsea.
La operación podría alcanzar unas cifras muy elevadas, ya que el club madridista pagaría entre 100 y 120 millones de euros para hacerse con los servicios del internacional argentino. Se trataría de una de las grandes inversiones del mercado y de uno de los movimientos más destacados del verano.
Enzo Fernández se ha consolidado como una de las piezas más importantes del Chelsea gracias a su capacidad para organizar el juego, su despliegue físico y su calidad en la salida de balón. Además, el centrocampista argentino cuenta con experiencia al máximo nivel tanto en clubes como con su selección.
El Real Madrid considera que el perfil del campeón del mundo encaja perfectamente en el relevo generacional del centro del campo. Su juventud y su proyección convierten al argentino en una apuesta de presente y futuro para la entidad blanca.
Primeras conversaciones
Por el momento no existe una oferta oficial ni un acuerdo entre los clubes, aunque la información de Radio Marca sitúa a Enzo Fernández como uno de los grandes objetivos del Real Madrid para reforzar la medular de cara a la próxima temporada. Las próximas semanas podrían resultar decisivas para conocer el desenlace de una operación que apunta a ser una de las más importantes del mercado europeo.
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