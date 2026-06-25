Merlín, el pulpo Paul del Mundial 2026, ya conoce hasta a la presidenta de México

Los mundiales siempre dejan todo tipo de anécdotas increíbles fuera de los terrenos de juego. Hay algunas que son olvidadas cuando acaba el torneo, pero hay otras que quedan en el recuerdo de los aficionados de por vida. Por ejemplo, nadie olvidará la aparición estelar de Paul durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Aquel pulpo que se convirtió en un fenómeno viral y se ganó el cariño de todos los aficionados por su habilidad para acertar el vencedor de todas las eliminatorias del torneo.

Durante la Copa del Mundo del 2026 ha aparecido un nuevo animal muy carismático que posiblemente será recordado por los fans durante mucho tiempo, especialmente por los mexicanos. Tras la victoria del equipo entrenado por Javier Aguirre por 2-0 ante Sudáfrica, la familia Gómez salió a vender refrescos y aguas acompañados de su ave. Para celebrar el resultado decidieron ponerle la camiseta de México, lo que provocó la euforia de los aficionados que se encontraban por la calle.

Problemas legales con su imagen

La imagen corrió como la pólvora a través de redes sociales y Merlín se ganó el cariño de los usuarios. Hubo marcas de todo tipo que se aprovecharon de la situación y utilizaron la imagen del simpático animal para su propio beneficio, pero sin el permiso de la familia. “En qué momento nos preguntaron”, reclamaron los Gómez.

Por ello, la dueña asistió el pasado lunes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que el pato mundialista fuera reconocido como una marca registrada de la que ellos eran dueños. "Necesito registrarlo ya porque es mucho abuso (de las empresas) y están abusando de una familia humilde", afirmó Karla Ivette Gómez en una entrevista con EFE el 20 de junio.

En el momento en el que su dueña acudió a registrarlo, Merlín ya contaba con cuatro solicitudes de registro de marca ajenas a la familia Gómez. Una de ellas fue presentada por un hombre que se declaró como el titular y apoderado de la marca a través de una imagen elaborada con IA.

Merlín con sus dueños, la familia Gómez / EFE | Mario Guzmán

Embajador del Mundial 2026

Ahora que su situación legal ya está aclarada, el pato Merlín se ha convertido en embajador oficial de la ciudad de México para el Mundial. Además, recientemente también ha sido invitado a las oficinas de Netflix México. Allí ha posado con una imagen del famoso actor Guillermo del Toro y ha podido ver parte del decorado de Stranger Things, una de las series más famosas de la plataforma.

La fama de Merlín ha llegado a tal punto que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le ha invitado al Palacio Nacional para reunirse con ella. Eso sí, siempre con su camiseta de la selección de México puesta. “Les vamos a ayudar a que esta fama que han adquirido se traduzca en una mejora en su calidad de vida siempre”, declaró Sheinbaum.

Noticias relacionadas

Su vida y la de los Gómez ha cambiado completamente

El pato mundialista también estuvo presente en el Estadio Banorte para acompañar a la selección Méxicana en su victoria ante República Checa. De esta manera, en tan solo unas semanas Merlín ha pasado de la venta ambulante a ser uno de los personajes más famosos y simpáticos del Mundial 2026.