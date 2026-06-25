Punto y final al calvario de Neymar
El delantero brasileño reaparece con la Canarinha 981 días durante la victoria mundialista frente a Escocia
Brasil recuperó a su gran estrella en el momento más esperado. Neymar volvió a vestir la camiseta de la Canarinha 981 días después de su último partido con la selección y sumó sus primeros minutos en el Mundial de 2026 durante la victoria por 0-3 frente a Escocia.
El delantero brasileño saltó al terreno de juego en el minuto 76, desatando la ovación de la afición presente en el estadio y poniendo fin a una larga ausencia marcada por las lesiones. Casi un millar de días después, Brasil volvió a disfrutar de su dorsal diez y de uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente.
La selección dirigida por Brasil firmó un partido sólido ante Escocia y certificó el triunfo por 0-3 en la fase de grupos del Mundial. Sin embargo, el gran protagonista de la noche fue el regreso de Neymar, que volvió a competir con la camiseta nacional en el escenario más importante del fútbol internacional.
Refuerzo futbolístico... y anímico
Aunque dispuso de pocos minutos sobre el césped, el atacante dejó algunas acciones de calidad y volvió a sentirse futbolista con la Canarinha. Su presencia supone un importante refuerzo para una selección que aspira a conquistar el título mundial y que recupera a uno de sus líderes en el tramo decisivo del torneo.
Después de 981 días de ausencia, Neymar volvió a escuchar el himno, volvió a defender el escudo de Brasil y volvió a sentirse protagonista con la selección. 'O Rei' está de regreso y Brasil vuelve a soñar con él.
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