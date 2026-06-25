El Real Madrid se la juega al Como: Florentino Pérez compra a Nico Paz para revenderlo por una millonada

El Real Madrid ha dado un paso firme en el futuro de Nico Paz. Según informa Fabrizio Romano, durante la reunión mantenida este jueves, el club blanco ha reiterado al Como su decisión de ejercer la cláusula de recompra del centrocampista argentino, fijada en 9 millones de euros.

Nico Paz disputa el baón en un encuentro de Serie A / EFE

Se trata de una postura que la entidad madridista ya había trasladado de forma informal en días anteriores, pero que ahora ha sido comunicada de manera expresa en el encuentro entre ambas partes, dejando prácticamente cerrada la operación.

La activación oficial de la cláusula está prevista para los próximos días, momento en el que Nico Paz volverá a ser propiedad del Real Madrid. A partir de ese instante, cualquier intento del Como por recuperar al futbolista deberá pasar por una negociación directa con el club blanco, que no está obligado a respetar ninguna opción preferente ni precio fijado de recompra.

Negocio para el Madrid

En este escenario, el Real Madrid valoraría al jugador en torno a los 60 millones de euros si el club italiano o cualquier otro interesado quisiera hacerse con sus servicios en el futuro. Mientras tanto, el futbolista argentino se encuentra centrado en su participación en el Mundial, donde sigue acumulando experiencia al más alto nivel.

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Con esta operación, el conjunto blanco refuerza su apuesta por uno de los talentos jóvenes con mayor proyección del panorama internacional, asegurando su control sobre el futuro del jugador.