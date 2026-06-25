Remontada insuficiente de Marruecos, que pasa como segunda de grupo

Por dos ocasiones por detrás en el marcador, la segunda con un golazo de Isidor, Marruecos debió reponerse en una trepidante primera parte, dirigido por el despliegue de Hakimi, que lideró un empate ante Haití que transformó Rahimi en victoria desde el minuto 78 en adelante para ser ‘sólo’ segunda del grupo C (4-2).

Marruecos realmente nunca tuvo opción de ser primera en su cuarteto. Antes del partido, era el objetivo. Según se desataron los acontecimientos, con la ventaja rápida de Vinicius y Brasil a casi mil kilómetros de distancia de Atlanta y con la prueba de personalidad y reacción que le propuso su rival, el equipo norteafricano entendió que lo único que podía era centrarse en sí mismo y ganar su partido. Le costó entre la distensión de su rival.

Semifinalista en 2022, sin peligrar en ningún caso la clasificación (Escocia jamás se adelantó en el marcador ante Brasil en el otro duelo del grupo), ahora aparecen tres opciones desde su segundo lugar: Países Bajos, Japón o Suecia. Uno de los tres será su adversario el próximo 29 de junio (el 30 en España) en la ciudad mexicana de Monterrey.

El gol de Bono en propia puerta, con la incursión dinámica, a toda velocidad, de Duverne por el sector izquierdo, hasta la línea de fondo, y con el pase atrás para el taconazo afortunado de Joseph (su remate tocó en la espalda del guardameta y tomó dirección a la red), cambió el paso de repente. Era tan solo el minuto 10. El primer contratiempo.

Hakimi, descomunal

Marruecos reaccionó. Fue Hakimi un líder imparable. Tan trepidante hacia arriba como presente casi en cada acción sobre el terreno, en contraste con la intrascendencia de Brahim Díaz entonces (luego mejoró algo en el segundo tiempo, antes de ser cambiado a 20 minutos del final), cuando peor se sentía su conjunto, el lateral del París Saint-Germain fue el motor con el que aceleró su selección hacia un empate indispensable.

Un jugador de Haití celebra un tanto. / EP

No sólo eso, fue él quien anotó el 1-1. Placide no sintió la inspiración de las jugadas anteriores. Si instantes antes se multiplicó con una doble parada ante el propio Hakimi y Saibari, plenas de reflejos, después soltó un balón en el área con su manopla que quedó para el remate del lateral. Ya surcaba el encuentro la media hora. Le costó a Marruecos.

Cuando encajó el 1-2, también de pronto, con un derechazo impresionante, potente, a 126 kilómetros por ahora, directo a la escuadra, de Isidor desde fuera del área (le benefició el desentendimiento de la pelea de Brahim Díaz por la posesión en la jugada justo anterior), a los jugadores marroquíes les alteró de nuevo el gesto, entre la incredulidad, la frustración y la rabia. Otra vez, volver a empezar.

Y, otra vez, Hakimi. Cada balón que controló lo dirigió como un resorte, sobrepasado cada obstáculo, por la derecha hacia la otra área. Su pase atrás a la llegada de Saibari generó el 2-2 cuando pasaban unos segundos ya del minuto 45, antes del descanso. El remate del centrocampista pretendido por el Bayern Múnich y nacido en Terrassa fue perfecto con la derecha, fuera del alcance del guardameta de Haití. El rápido empate. Lo necesitaba.

La segunda parte rebajó sus ocasiones. También la locura que fue el primer tiempo. Lo intentó El Khanouss, lo respondió Placide. Era ya la hora de encuentro. El empate visible en los vídeo marcadores, pero también sobre el terreno, sin que Marruecos fuera capaz de imponer la superioridad y la responsabilidad que tenía hasta el tramo final, cuando el liderato ya era imposible, por más que Rahimi rescató el triunfo a la salida de un córner en el minuto 78 y entregó el 4-2 a Yassine en el 88.

La parada final fue de Bono, con el susto en los últimos instantes por un pelotazo a Amrabat, atendido sobre el césped. Abandonó el campo por su propio pie.