Las leyendas Robert, Sánchez, Senna y Juanfran analizan para SUPER el Mundial de la selección española

Robert Fernández, Juan Sánchez, Marcos Senna y Juanfran García analizaron para SUPER el Mundial de la Selección Española. Los cuatro jugadores internacionales fueron protagonistas en el acto que tuvo lugar entre Leyendas España y su patrocinador Kebah! en el Centro Comercial El Saler de València. ¿Puede ganar España el Mundial? ¿Cuáles son las favoritas? ¿Qué selección será la sorpresa? ¿Quién es el jugador más infravalorado de la selección? ¿Cuál será la final? ¿Por qué no hay jugadores del Valencia CF en la selección? Robert, Sánchez, Senna y Juanfran responden a SUPER con la sabiduría y la experiencia que les otorga su trayectoria en la Roja. A los cuatro siempre hay que escucharlos y más si hablan de España en pleno Mundial. Estas son sus reflexiones:

JUAN SÁNCHEZ

Favoritas para ganar el Mundial

Veo a España entre las favoritas, quizás no empezó bien el primer partido, pero en el segundo vimos que mostró nivel, ganó con solvencia y aunque hay grandes selecciones con mucho poder, hay que confiar en España porque en los últimos años nos ha demostrado que es una de las favoritas. ¿Una final? España-Argentina y que ganara España.

Críticas contra Cabo Verde

Son jugadores con experiencia, que están acostumbrados a las críticas en algún momento de su carrera, ya han jugado partidos importantes, fases finales y van a dar todo lo que tienen para llegar a la final y poder ganarla, no es fácil, pero estan preparados para ganarla.

Jugador infravalorado de España

Oyarzabal es un jugador que a lo mejor no es tan llamativo como Lamine o Pedri, pero que está dando un rendimiento fantástisco, tiene unos numeros buenísimos trabaja bien, juega de espaldas, hace goles...

Sin jugadores del Valencia

Es una pena porque históricamente siempre han habido jugadores del Valencia y valencianos en el Mundial, significa que en el equipo no va bien la cosa y el equipo no está clasifcicado más arriba en la tabla, no se juega Champions y eso hace que los jugadores no tengan tantas repercusión... el seleccionador está optando por otros jugadores que luchan por títulos europeos y es una pena porque a toda la gente que queremos el Valencia nos gustaría que hubiera jugadores en la seleccion española.

Robert, Sánchez, Senna y Juanfran analizan para SUPER el Mundial de España / GERMAN CABALLERO

JUANFRAN GARCÍA

Favoritas para ganar el Mundial

Veo bien a España, es verdad que han llegado algunos jugadores un poquito justos o no con el ritmo físico que debían llegar, en el primr partido influyen los nervios y que no jugaron dos referencias de ataque... hizo que la gente pensaa que no iba a ser el Mundial de España, pero creo que la selección va a ir a más a medida que recupere hombres ofensivos como son Nico, Lamine y Merino.

Jugador infravalorado de España

Uno de los jugadores que no tiene la repercusión nacional e internacional que debería es Oyarzabal, creo que es un jugador que por números y estadísticas tiene que estar en el top mundial.

¿Hasta dónde va a llegar España?

No lo sé, quiero ver a España, quiero disfrutar, quiero que salgan al campo con la sensación de que puede que no vuelvan a jugar otro Mundial con lo dificil que eso es y que disfruten y que sigan manteniendo el mismo nivel de compañerismo.

Robert, Sánchez, Senna y Juanfran analizan para SUPER el Mundial de España / GERMAN CABALLERO

MARCOS SENNA

¿Cómo ves a la Selección?

España empezó de menos a más pensando en el Mundial de 2010 es una buena señal, España sigo pensando que es favorita, tiene buena selección, hay que ir partido a partido, pero creo que España va a seguir ganando fuerza en este Mundial.

Críticas contra Cabo Verde

Las críticas cuando no se gana en esta selección que tenemos es normal. A pesar de ser una generación joven, son maduros y están preparados para recibir las críticas. El segundo partido fue muy completo, muchos pueden decir que Arabia no era tan fuerte, pero eso es mentira. Los chicos están preparados para encajar las críticas y confío en que podamos llegar a la final.

Favoritas para ganar el Mundial

En teoría las selecciones tradicionales, pero estoy seguro que habrá sorpresa. Brasil, Argentina, Francia, Inglatera, Holanda, Alemania... estas selecciones siempre van a estar ahí, pero nosotros estamos entre ellos como una de los más fuertes.

Jugador infravalorado de España

Oyarzabal es un jugador que viene metiendo muchos goles, ha marcado en el Mundial y creo que va a serguir marcando, es un juado que noa ha dado y nos va a dar mucho.

Robert, Sánchez, Senna y Juanfran analizan para SUPER el Mundial de España / GERMAN CABALLERO

ROBERT FERNÁNDEZ

¿Cómo estás viendo el Mundial?

Estoy viendo el Mundial como un aficionado más, pendiente de la selección, pendiente de los partidos, un Mundial siempre es muy atractivo porque están los mejores del mundo.

¿España favorita?

España empezó contra un rival en teoría inferior, el resultado no fue bueno, pero hay que analizar las cosas con muchísima tranquilidad porque el primer partido siempre es un partido difícil y complicado, a medida que iba pasando el tiempo Cabo Verde se iba encontrando mejor, acumulaba mucha gente detrás y eso dificultó el juego. En el segundo vimos el potencial que tiene la selección, España va a luchar por ser campeona porque tiene jugadores con gran talento y tenemos mucha confianza.

Críticas contra Cabo Verde

Los jugadores que van todos son grandes, hay algunos que están en clubes como Barcelona, Real Madrid, Atlético que tienen mas repercusión, pero todos los que están tiene un gran nivel, han hecho temporadas muy buenas... no me gusta destacar a uno o a otro. No solo los de ataque que son los que resuelven, para mí hay gente que juega atrás que soporta al equipo y tiene mucho valor.

Favoritas para el Mundial

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Al final siempre están los mismos equipos: Argentina, Francia, Inglaterra y yo añadiría a Marruecos que puede ser una selección muy peligrosa porque tiene jugadores con mucho talento. Es un selección que no me gustaría que se cruzara con España.