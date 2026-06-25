La Serie A pugna por Leo Román
El guardameta español, una de las revelaciones del Mallorca, interesa al AC Milan por su proyección y una cláusula de 12 millones de euros
El futuro de Leo Román podría estar lejos de Mallorca. Según informa el periodista González Negro, el guardameta del conjunto balear se ha convertido en uno de los objetivos del Milan de cara a la próxima temporada.
El portero español, una de las notas más destacadas del Mallorca durante el último curso, ha despertado el interés del conjunto italiano, que sigue de cerca su situación en el mercado. Su juventud, proyección y rendimiento bajo palos le han situado en la agenda de varios clubes europeos.
Uno de los factores que puede facilitar la operación es su cláusula de rescisión. Tras el descenso del Mallorca a Segunda División, la cantidad fijada para liberar al guardameta se redujo hasta los 12 millones de euros, una cifra asumible para un club del potencial económico del Milan.
Portero de presente y de futuro
La entidad italiana busca reforzar su portería de cara a la próxima campaña y considera a Leo Román como una alternativa de presente y futuro. El guardameta, por su parte, podría dar el salto a una de las grandes ligas europeas después de consolidarse en el fútbol español.
Por el momento no existe una oferta oficial, aunque el interés del Milan sitúa al internacional español como uno de los nombres a seguir durante las próximas semanas del mercado. Mientras tanto, el Mallorca permanece atento al futuro de uno de sus futbolistas más cotizados.
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