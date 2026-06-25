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Ter Stegen apunta a un grande de Europa

El guardameta alemán, que no entra en los planes del nuevo proyecto azulgrana, se ha convertido en la principal opción para reforzar la portería del Ajax

26/01/2026 Marc-Andre ter Stegen of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. DEPORTES Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

26/01/2026 Marc-Andre ter Stegen of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. DEPORTES Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

AFP7 | Europa Press

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Hugo Ferrer

València

Marc-André ter Stegen se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado estival del FC Barcelona. El guardameta alemán es consciente de que no entra en los planes del nuevo proyecto azulgrana, donde Joan García parte como portero titular y Wojciech Szczęsny ocuparía el rol de suplente.

Ante este escenario, la dirección deportiva del club catalán trabaja en una posible salida del internacional alemán, una situación que ya ha despertado el interés de varios equipos europeos. Entre ellos, el Ajax de Ámsterdam ha mostrado un seguimiento constante de su situación en las últimas semanas.

El conjunto neerlandés valora tanto la elevada ficha del portero como su estado físico tras las lesiones sufridas en los últimos tiempos. Pese a ello, la calidad y la experiencia de Ter Stegen lo convierten en una opción muy atractiva para reforzar la portería del club.

Ter Stegen golpea el balón en el partido de este lunes en Montilivi.

Ter Stegen golpea el balón en el partido de este lunes en Montilivi. / EFE

Cantos de sirena desde Países Bajos

Según informa el medio neerlandés Voetbal International, el guardameta del Barcelona se ha convertido en la prioridad número uno del Ajax para este mercado de verano, lo que refuerza el interés del histórico club de Ámsterdam.

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De momento no existe una negociación cerrada, pero la situación del portero alemán apunta a ser uno de los focos principales del mercado blaugrana en las próximas semanas.

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