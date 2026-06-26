El entrenador de Costa de Marfil acusa de racismo a Schweinsteiger

“Fútbol muy africano, poco ortodoxo y algo salvaje”, así calificó Bastian Schweinsteiger el juego de Costa de Marfil tras su enfrentamiento ante Curaçao. El equipo africano ha mostrado una gran versión durante la fase de grupos y han logrado clasificarse como segundos de grupo por delante de Ecuador, que se esperaba que fuera una de las sorpresas del Mundial. El único partido que ha perdido Costa de Marfil durante la fase de grupos fue ante Alemania y en el último minuto.

En la rueda de prensa posterior al partido que les dio el pase a dieciseisavos lo lógico era que Faé estuviera feliz, pero los comentarios de Schweinsteiger eclipsaron el orgullo que sentía por sus jugadores. “Me parece lamentable. Schweinsteiger era un jugador excelente. Siempre lo he admirado como centrocampista y por su comprensión del fútbol. Cuando escuché sus comentarios, me decepcionó. Es extraño que se exprese de esa manera. Podríamos calificarlo de racista, si fuéramos sinceros”, declaró Faé.

La joya del torneo

La selección de Costa de Marfil ha sido una de las sorpresas durante las primeras semanas del Mundial y en sus filas cuenta con un jugador que ha despertado pasiones, Yan Diomandé. El extremo de 19 años firmó un debut increíble ante Ecuador, en el que le dio la victoria a su equipo con un golazo. El jugador del Leipzig es muy difícil de parar en el uno contra uno y tiene una gran visión de juego. Su figura ha sido imprescindible para que los elefantes se abran paso hacia los dieciseisavos de final.

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Yan Diomande of Ivory Coast in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Ivory Coast against Ecuador, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14 June 2026. (Costa de Marfil, Filadelfia) EFE/EPA/SHAWN THEW / SHAWN THEW

Un camino difícil

Costa de Marfil se enfrentará al segundo del grupo I, que se cerrará esta noche. Pase lo que pase será un partido muy complicado, porque los posibles rivales son Noruega y Francia. El equipo que pierda se enfrentará a Costa de Marfil. Será un reto difícil de superar, pero también una oportunidad para que Emerson Faé siga demostrando que el juego de su equipo no tiene nada que ver con ese fútbol “poco ortodoxo y salvaje” del que habla Schweinsteiger.