El entrenador de Costa de Marfil acusa de racismo a Schweinsteiger
Emerse Faé se mostró muy molesto con las palabras del exjugador alemán tras la victoria de Costa de Marfil ante Curaçao
“Fútbol muy africano, poco ortodoxo y algo salvaje”, así calificó Bastian Schweinsteiger el juego de Costa de Marfil tras su enfrentamiento ante Curaçao. El equipo africano ha mostrado una gran versión durante la fase de grupos y han logrado clasificarse como segundos de grupo por delante de Ecuador, que se esperaba que fuera una de las sorpresas del Mundial. El único partido que ha perdido Costa de Marfil durante la fase de grupos fue ante Alemania y en el último minuto.
En la rueda de prensa posterior al partido que les dio el pase a dieciseisavos lo lógico era que Faé estuviera feliz, pero los comentarios de Schweinsteiger eclipsaron el orgullo que sentía por sus jugadores. “Me parece lamentable. Schweinsteiger era un jugador excelente. Siempre lo he admirado como centrocampista y por su comprensión del fútbol. Cuando escuché sus comentarios, me decepcionó. Es extraño que se exprese de esa manera. Podríamos calificarlo de racista, si fuéramos sinceros”, declaró Faé.
La joya del torneo
La selección de Costa de Marfil ha sido una de las sorpresas durante las primeras semanas del Mundial y en sus filas cuenta con un jugador que ha despertado pasiones, Yan Diomandé. El extremo de 19 años firmó un debut increíble ante Ecuador, en el que le dio la victoria a su equipo con un golazo. El jugador del Leipzig es muy difícil de parar en el uno contra uno y tiene una gran visión de juego. Su figura ha sido imprescindible para que los elefantes se abran paso hacia los dieciseisavos de final.
Un camino difícil
Costa de Marfil se enfrentará al segundo del grupo I, que se cerrará esta noche. Pase lo que pase será un partido muy complicado, porque los posibles rivales son Noruega y Francia. El equipo que pierda se enfrentará a Costa de Marfil. Será un reto difícil de superar, pero también una oportunidad para que Emerson Faé siga demostrando que el juego de su equipo no tiene nada que ver con ese fútbol “poco ortodoxo y salvaje” del que habla Schweinsteiger.
- Juan Roig tras la Liga de Valencia Basket: 'Nos los quieren fichar a todos porque son muy buenos, pero haremos más jugadores
- Braxton Key, cerca de un acuerdo para fichar por el Fenerbahce
- La FIFA salva un pellizco para el Valencia CF en el 'caso Kang In Lee'
- Así será este jueves el plan de celebración de Valencia Basket tras ganar el título de Liga Endesa
- Confirmado: el FC Barcelona quiere copiar el modelo del Valencia Basket
- Así son los cruces del Mundial en estos momentos
- Valencia Basket ya celebra el título: recibimiento multitudinario en Manises entre cánticos de campeones
- Unai Emery aprieta por un lateral derecho: la cesión de Andrés García, totalmente decidida