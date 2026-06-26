De la Fuente reivindica a su '9': "Oyarzabal es un grande de los grandes"

Luis de la Fuente, técnico de España, compareció ante los medios para analizar el encuentro frente a Uruguay en el que España se juega el primer puesto del Grupo H. De la Fuente, como es habitual, se mostró optimista y con la convicción de sacar los tres puntos en este arranque del Mundial 2026.

De la Fuente comenzó su intervención dando el pésame por la tragedia de Venezuela y, posteriormente, ya explicó que "lo que invita no hacer cambios, pero también los jugadores que no juegan están haciéndole de forma extraordinaria y, en nuestro grupo de trabajo, lo vamos a decidir".

El técnico entiende que "necesitamos dar nuestra mejor versión, cada partido es más difícil, con un escenario ideal de llegar el día 19 de julio, de estar en la final mejorando. Debemos tener más atención, más concentración, más acierto porque cada vez a ser más duro".

"Podía haber complicaciones en el debut, el segundo mejoramos gracias a la experiencia del anterior, ahora tenemos un grandísimo rival, todos los futbolistas juegan en Europa o grandes Ligas y nos van a exigir", aclaró.

Sobre el reencuentro entre Fede Valverde y Baena, el míster dijo que "los futbolistas son profesionales" y que "habrá máxima rivalidad porque la dureza forma parte del fútbol, cada uno vamos a defender lo nuestro, será un partido de gran intensidad".

El técnico recordó sobre los teóricos suplentes que "la Eurocopa lo resolvieron los jugadores que salieron desde el banquillo" y apeló al espíritu colectivo para derrotar a los uruguayos.

"Ganar a cualquier selección es muy difícil" y ahora "el partido más importante del Mundial es ante Uruguay". Respecto a Marcelo Bielsa dijo ser "un gran admirador" del técnico rival "al que seguí durante varios meses sus entrenamientos en Lezama, es un innovador, he convivido con él en alguna jornada en Madrid y es un honor jugar contra él".

De Oyarzabal dijo que "es un grande de los grandes" y que "por fin en España se le ha reconocido". Del vasco añadió que "es una persona muy inteligente, de los mejores delanteros que juegan al espacio, entre líneas y siempre rinde en cualquier posición y faceta goleadora extraordinaria, es un gran ejemplo y me tiene encandilado".

De la Fuente no quiso dar pistas sobre el once ni si seguirán Olmo y Pedri juntos en el centro del campo: "Me convencieron también otras fórmulas, no pueden jugar los 26, tienen que jugar tres, son tres jugadores en la posición central, me gustó mucho esta aportación, me gusta Mikel Merino o Fabián, es una suerte, tener a este tipo de futbolista, cualquiera podrán estar más o menos, pero nos gustan"

"Nico podría estar más justo", dijo sobre los tocados, mientras que Víctor Muñoz es el único futbolista descartado. Por su parte, de Lamine Yamal dejó en el aire si disputará los 90 minutos. Del futbolista del Barça añadió que "Lamine es un jugador de un talento único y va llamado a ser un genio". También destacó cómo "sabe aguantar la presión mediática, pero está en proceso de crecimiento y tenemos que ayudarle".

De Eric Garcia comentó que "todos los jugadores van a ser muy importantes porque hace bueno a todos los demás, es un grandísimo profesional y grandísima persona. Seguro que en este Mundial va a ser importantísimo, aunque ya lo es en el vestuario".

Fuente: Sport