Gonçalo Ramos, cerca de ser el fichaje más caro de la historia del AC Milán

Tras el batacazo de no clasificarse para la UEFA Champions League, el AC Milán prepara una auténtica revolución en su plantilla de cara a la próxima temporada. Una renovación que empezó por los banquillos, el conjunto rossonero firmó al portugués Rubén Amorin para dirigir este nuevo proyecto.

Una de las posiciones a reforzar con mayor urgencia es la delantera, el club italiano ha llegado al mercado de fichajes dispuesto a romper la banca y con un objetivo claro, Gonçalo Ramos, el delantero de 25 años que actualmente milita en el París Saint Germain estaría muy cerca de oficializar su incorporación al Milán.

Portugal - Suiza | El 'hat-trick' de Gonçalo Ramos / AFP

Cuestión de horas

Los clubes tienen las negociaciones muy avanzadas, en el que sería el fichaje más caro en la historia del AC Milán, los rossoneros están dispuestos a desembolsar entre 53 y 55 millones de euros al club parisino, para hacerse con los servicios del internacional portugués.

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Gonçalo Ramos saldrá del PSG en busca de más minutos, el portugués ha tenido un rol importante en el conjunto de Luis Enrique pero no ha llegado a ser titular indiscutible, un rol que en Milán se presupone que debería tener. Allí se encontrará con su compatriota Rubén Amorín, el técnico portugués ha sido uno de los grandes interesados en que Gonçalo Ramos y el club rossonero unan sus caminos.