Mourinho lanza un deseo envenenado a los jugadores del Real Madrid y admite que, "a veces", puede ser un "cabrón"

Jose Mourinho ha vuelto a dejar una de esas declaraciones que no pasan desapercibidas. El entrenador portugués, que ha regresado al Real Madrid trece años después, reconoció que desea recuperar cuanto antes a los internacionales del club blanco presentes en el Mundial para preparar la próxima temporada, incluso si eso supone que sus selecciones queden eliminadas del Mundial. De momento, los mundialistas del Madrid, entre ellos, Rüdiger, Valverde, Vinícius o Bellingham, entre otros, ya saben que su próximo entrenador, Jose Mourinho, no desea verlos llegar lejos en la Copa del Mundo.

El técnico hizo esta confesión durante una extensa conversación con el exfutbolista Adebayo Akinfenwa en el podcast 'Beast Mode On', donde habló de su regreso al banquillo blanco, del manejo del vestuario, de su evolución personal y de los retos que afronta en esta nueva etapa. Escuchadas sus declaraciones, no cabe duda de que a los futbolistas del Madrid les espera dentro de una semanas el 'míster látigo' que siempre fue 'Mou'.

Al ser preguntado por lo que espera con más ganas del Mundial, Mourinho no dudó en responder con total sinceridad: "¿Quieres la verdad? Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones porque quiero tenerlos de vuelta para la pretemporada", afirmó entre risas, provocando la carcajada de Akinfenwa.

La respuesta refleja una prioridad clara para el portugués: disponer cuanto antes de toda la plantilla para preparar la temporada 26/27 y empezar a construir un equipo competitivo desde el primer día.

Mourinho, claro sobre los egos en el vestuario

Durante la entrevista, el entrenador también aprovechó para zanjar cualquier especulación sobre una posible revolución en el vestuario del Real Madrid, algo que ha pasado esta pasada campaña con uno de sus discípulos como técnico, Álvaro Arbeloa.

"He leído cosas donde la gente decía que José Mourinho llega aquí y va a echar a algunos de los mejores jugadores porque supuestamente tuvieron problemas durante la temporada. No. Yo quiero a estos jugadores. Quiero a los mejores jugadores", explicó.

Para el portugués, la calidad de la plantilla está fuera de dudas. Ahora, el desafío pasa por encontrar el equilibrio dentro del grupo."Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener problemas, como dicen que los hubo en temporadas anteriores. Pero los mejores jugadores son los jugadores que quieres. Si tienes problemas con jugadores que no son muy buenos, eso sí es un gran problema. Los grandes jugadores son los grandes jugadores", aseguró.

Mourinho también dejó claro qué entiende por un futbolista de máximo nivel. En su opinión, el talento por sí solo no basta para marcar diferencias. "La gente dice: 'Este jugador tiene una calidad increíble, pero físicamente no está muy bien'... Un gran jugador tiene que ser un paquete completo. Tiene que ser técnicamente bueno, físicamente bueno, mentalmente bueno y además ser un jugador de equipo".

"A veces... incluso un cabrón"

Además, Jose Mourinho explicó cómo ha cambiado con el paso de los años y reconoció que la experiencia le ha ayudado a controlar mejor determinadas situaciones, aunque mantiene intacta su personalidad. "José y Mourinho son muy diferentes. Puedo verme a mí mismo en ambas. No soy solo el tipo agradable, equilibrado y analítico. También puedo verme como el que desafía, el que no es agradable, el que tiene sentido del humor, a veces humor negro, y a veces incluso un cabrón", confesó.

Lucía Feijoo Viera

El portugués recordó que en sus primeros años como entrenador actuaba de una forma mucho más impulsiva: "Cuando era más joven era mucho más Mourinho. Era mucho más impulsivo. Nunca pensaba en lo que iba a decir ni en las consecuencias. Con la experiencia aprendes a controlar las emociones de otra manera, pero sin perder tu naturaleza. No puedo perder lo que soy".

La selección sigue siendo una asignatura pendiente

Aunque la carrera del entrenador luso ha estado ligada al fútbol de clubes, Mourinho no ocultó que dirigir una selección continúa siendo uno de sus grandes objetivos profesionales. "Mi hábitat natural es el fútbol de clubes. Entrenar cada día, jugar tres veces por semana, estar con los jugadores, trabajar con ellos, entenderlos, discutir con ellos, abrazarlos, besarlos y hasta darles alguna patada. Cuando veo la emoción de un Mundial o de una Eurocopa, es algo que me gustaría hacer", afirmó antes de concluir con una frase que deja abierta esa posibilidad: "Algún día lo haré".

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En la recta final de la entrevista también reflexionó sobre cómo ha cambiado su manera de entender el éxito con el paso del tiempo. "Al principio, pensaba más en mí mismo, en mis logros y en lo que suponían para mi futuro. Ahora pienso más en lo que puedo hacer por los jugadores y por los aficionados. Lo que hicimos en Roma... Fue el momento en que comprendí realmente lo que puedes hacer por otras personas".