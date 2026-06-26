MUNDIAL 2026
Dieciseisavos de final prácticamente decididos: Brillan duelos como Países Bajos - Marruecos, Brasil - Japón o el Costa Marfil - Noruega
Llegado el final de la última fecha de la fase de grupos, el cuadro del Mundial está a punto de completarse: ya hay una decena de eliminatorias totalmente cerradas. Entre las dos últimas por sellarse, la de España contra Argelia o Austria
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá va tomando color, y se adentra ya en las semanas decisivas. Por primera vez en la historia se jugará una ronda de dieciseisavos de final al haber hasta 48 selecciones en el torneo. En cuestión de un par de días, se conocerá la totalidad de las primeras 16 eliminadas, pero lo más importante: el cuadro completo con las 32 que arrancarán la fase del K.0. desde la noche de este domingo 28 de junio.
Completados entre la noche y la madrugada en Europa los tres últimos grupos J, K y L, el 'bracket' estará totalmente aclarado. El número de selecciones participantes genera un complejo sistema de cruces en el que, aparte de los primeros y segundos de cada grupo, acceden a la ronda de 32 los ocho mejores terceros.
Tres terceras con el billete asegurado y cuatro cruces cerrados
Con las ocho mejores terceras decididas, todo quedará dibujado. A esta hora, totalmente seguros son ya diez de los 16 cruces de la primera ronda de eliminatorias, y son lo siguientes por orden de juego:
- Sudáfrica - Canadá 28 de junio, a las 21:00 horas
- Brasil - Japón 29 de junio, a las 19:00 horas
- Alemania - Paraguay 29 de junio, a las 22:30 horas
- Países Bajos - Marruecos 30 de junio, a las 03:00 horas
- Costa de Marfil - Noruega 30 de junio, a las 19:00 horas
- Francia - Suecia 30 de junio, a las 23:00 horas
- México - Ecuador 1 de julio, a las 03:00 horas
- Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina 2 de julio, a las 22:00 horas
- Australia - Egipto 3 de julio, a las 20:00 horas
- Argentina - Cabo Verde 4 de julio, a las 00:00 horas
Alemania - Paraguay, el quinto salvo catastrófica carambola contra los guaraníes
La derrota de Alemania contra Ecuador, más allá de dar el billete a los sudamericanos para los dieciseisavos de final, no cambió la posición de privilegio de los germanos en el grupo E. Al haber vencido a Costa de Marfil previamente, el empate a puntos de los marfileños no les servía para rebasar a los alemanes en la primera plaza. Por ello, Alemania jugará el lunes, 29 de junio, a las 22:30 horas frente a uno de los mejores terceros, Paraguay.
A la espera de rivales, Costa de Marfil, México, Argentina, Australia, Suiza, Suecia y Ecuador
El aliciente y la temperatura sube con los posibles cruces. Esta madrugada, por ejemplo, España sabrá definitivamente si se la juega con Austria o Argelia. Y, también los cruces posteriores en caso de victoria. Un 'bracket' que actualiza al momento la BBC.
A estas alturas de la última madrugada de fase de grupos, resta por saber cuáles son las últimas dos terceras, con Corea del Sur e Irán en el alambre. Por ello, primeros como Inglaterra o Suiza esperan a última hora a su rival en dieciseisavos. También, las posiciones finales en los grupos de Colombia y Portugal, y la segunda y tercera plaza en el que lidera Argentina, o lo que es lo mismo, el adversario de España más inminente. Austria, lo más probable, o Argelia.
El 'bracket' se actualiza al momento con las clasificaciones, aunque es susceptible de cambios conforme a los resultados. Lo que ya son inamovibles son la mayoría de cruces... y de modo definitivo desde este domingo.
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