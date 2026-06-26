Copa del Mundo | Los dieciseisavos de final, con sus fechas y horarios, están totalmente decididos

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá va tomando color, y se adentra ya en las semanas decisivas. Por primera vez en la historia se jugará una ronda de dieciseisavos de final al haber hasta 48 selecciones en el torneo. En cuestión de un par de días, se conocerá la totalidad de las primeras 16 eliminadas, pero lo más importante: el cuadro completo con las 32 que arrancarán la fase del K.0. desde la noche de este domingo 28 de junio.

Completados entre la noche y la madrugada en Europa los tres últimos grupos J, K y L, el 'bracket' estará totalmente aclarado. El número de selecciones participantes genera un complejo sistema de cruces en el que, aparte de los primeros y segundos de cada grupo, acceden a la ronda de 32 los ocho mejores terceros.

Los 16 cruces de dieciseisavos con sus horarios

Con las ocho mejores terceras decididas, todo queda ya dibujado. Conocido que Argelia es la última de las terceras clasificadas, y Austria segunda en el mismo grupo que los argelinos, ya están totalmente programados los 16 cruces de la primera ronda de eliminatorias... y son lo siguientes por orden de juego y horario:

Sudáfrica - Canadá 28 de junio, a las 21:00 horas

28 de junio, a las 21:00 horas Brasil - Japón 29 de junio, a las 19:00 horas

29 de junio, a las 19:00 horas Alemania - Paraguay 29 de junio, a las 22:30 horas

29 de junio, a las 22:30 horas Países Bajos - Marruecos 30 de junio, a las 03:00 horas

30 de junio, a las 03:00 horas Costa de Marfil - Noruega 30 de junio, a las 19:00 horas

30 de junio, a las 19:00 horas Francia - Suecia 30 de junio, a las 23:00 horas

30 de junio, a las 23:00 horas México - Ecuador 1 de julio, a las 03:00 horas

1 de julio, a las 03:00 horas Inglaterra - RD Congo 1 de julio, a las 18:00 horas

1 de julio, a las 18:00 horas Bélgica - Senegal 1 de julio, a las 22:00 horas

1 de julio, a las 22:00 horas Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina 2 de julio, a las 02:00 horas

2 de julio, a las 02:00 horas ESPAÑA - AUSTRIA 2 de julio, a las 21:00 horas

Croacia - Portugal 3 de julio, a las 01:00 horas

3 de julio, a las 01:00 horas Suiza - Argelia 3 de julio, a las 05:00 horas

Australia - Egipto 3 de julio, a las 20:00 horas

3 de julio, a las 20:00 horas Argentina - Cabo Verde 4 de julio, a las 00:00 horas

4 de julio, a las 00:00 horas Colombia - Ghana 4 de julio, a las 03:30 horas

Vía libre para Argentina

La derrota de Alemania contra Ecuador, más allá de dar el billete a los sudamericanos para los dieciseisavos de final, no cambió la posición de privilegio de los germanos en el grupo E. Al haber vencido a Costa de Marfil previamente, el empate a puntos de los marfileños no les servía para rebasar a los alemanes en la primera plaza. Por ello, Alemania jugará el lunes, 29 de junio, a las 22:30 horas frente a uno de los mejores terceros, Paraguay.

En los siguientes días se han ido cerrando los cruces con, a priori, una selección 'afortunada'. La Argentina de Messi se medirá a Cabo Verde, y si gana a los caboverdianas, a Australia o Egipto en los octavos.

El aliciente y la temperatura sube con los posibles cruces. Esta madrugada, por ejemplo, España ha sabido definitivamente si se la juega con Austria. Y, también los cruces posteriores en caso de victoria. Un 'bracket' que actualiza al momento la BBC.

En la última madrugada de fase de grupos, restaba por saber cuáles eran las últimas terceras. Por ello, un primero como Suiza esperó a última hora a su rival en dieciseisavos. También, las segundas posiciones en los grupos que lideraron Argentina y finalmente Colombia, o lo que es lo mismo, los adversarios de España en dieciseisavos y, si avanza, en octavos de final. Austria, y después Portugal o Croacia.

Las 16 selecciones que buscan la final por el lado alto del cuadro / sofascore.com

El 'bracket' se ha actualizado al momento con las clasificaciones, aunque era susceptible de cambios conforme a los resultados. Lo que ya son inamovibles son la mayoría de cruces... y de modo definitivo desde este domingo por la noche con el Sudáfrica - Canadá desde las 21:00 horas.

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Las otras 16 naciones que buscan la final del estadio MetLife de Nueva York programada para el 19 de julio / sofascore.com

El Mundial sigue adelante, no espera a nadie. Hay apasionantes eliminatorias por delante, entre las que brillan Brasil - Japón, Países Bajos - Marruecos, Francia - Suecia, México - Ecuador, Croacia - Portugal o Colombia - Ghana.