Los cuatro primeros cruces de dieciseisavos están decididos: Sudáfrica - Canadá, Países Bajos - Marruecos, Estados Unidos - Bosnia y Brasil - Japón

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá va tomando color, y se adentra ya en las semanas decisivas. Por primera vez en la historia se jugará una ronda de dieciseisavos de final al haber hasta 48 selecciones en el torneo. En cuestión de un par de días, se conocerá la totalidad de las primeras 16 eliminadas, pero lo más importante: el cuadro completo con las 32 que arrancarán la fase del K.0. desde la noche de este domingo 28 de junio.

Completados entre la noche y la madrugada en Europa los grupos D, E y F tan solo restan por finquitarse los segundos seis, que lo harán entre este viernes y el sábado con España, Francia o Argentina, entre los protagonistas principales de estas jornadas finales. El número de selecciones participantes genera un complejo sistema de cruces en el que, aparte de los primeros y segundos de cada grupo, acceden a la ronda de 32 los ocho mejores terceros.

Tres terceras con el billete asegurado y cuatro cruces cerrados

Cerrados seis grupos, tres selecciones tienen ya la tranquilidad de saber que están clasificadas como una de esas mejores terceras: Suecia, Ecuador y Bosnia y Herzegovina. Además, Paraguay, tras el empate sin goles con Australia, también sabe que tiene hasta un 99,2 % de probabilidades de que esta próxima noche también termine siendo suya una plaza.

Totalmente seguros son ya cuatro de los 16 cruces de la primera ronda de eliminatorias, y son lo siguientes por orden de juego:

Sudáfrica - Canadá 28 de junio, a las 21:00 horas

28 de junio, a las 21:00 horas Brasil - Japón 29 de junio, a las 19:00 horas

29 de junio, a las 19:00 horas Países Bajos - Marruecos 30 de junio, a las 03:00 horas

30 de junio, a las 03:00 horas Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina 2 de julio, a las 22:00 horas

Alemania - Paraguay, el quinto salvo catastrófica carambola contra los guaraníes

La derrota de Alemania contra Ecuador, más allá de dar el billete a los sudamericanos para los dieciseisavos de final, no cambió la posición de privilegio de los germanos en el grupo E. Al haber vencido a Costa de Marfil previamente, el empate a puntos de los marfileños no les servía para rebasar a los alemanes en la primera plaza. Por ello, Alemania jugará el lunes, 29 de junio, a las 22:30 horas frente a uno de los mejores terceros. Todo indica que será Paraguay, ya que son mínimas las opciones de que la selección albirroja quede eliminada (0,8 %).

Para que los paraguayos quedasen fuera deberían pasar todas estas cosas: Bélgica debe vencer a Nueva Zelanda e Irán debe ganarle a Egipto. Cabo Verde tiene que ganarle a Arabia Saudita y Uruguay, a España. Argelia y Austria tienen que empatar con goles. República Democrática del Congo, ganarle a Uzbekistán; y Croacia tiene que golear a Ghana por una diferencia mínima de tres goles. Prácticamente... casi un imposible.

A la espera de rivales, Costa de Marfil, México, Argentina, Australia, Suiza, Suecia y Ecuador

Igual que Alemania, tras la disputa de los seis primeros grupos completada, esperan rivales Costa de Marfil (segunda grupo F) contra Noruega o Francia (segundo grupo I), México (primera grupo A) contra uno de los mejores terceros, Argentina (primera grupo J) contra Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudí o España (segunda grupo H), Australia (seguda grupo D) contra Irán, Egipto, Bélgica o Nueva Zelanda (segunda grupo G) y Suiza (primera grupo B) contra uno de los mejores terceros.

Por otro lado, dos de las mejores terceras, con el pase cerrado, Ecuador y Suecia, aguardan a su próximo adversario en cuestión de horas. Los suecos se medirán a los del grupo I: Francia o Noruega. Y los ecuatorianos, al que se imponga en el grupo L: Inglaterra, Ghana o Croacia.

El aliciente y la temperatura sube con los posibles cruces. Esta madrugada, por ejemplo, España sabrá definitivamente si se la juega con Austria o Argelia, o si falla ante Uruguay y acaba segunda del grupo H, con Argentina. Pero, sobre todo, los cruces posteriores en caso de victoria. Un 'bracket' que actualiza al momento la BBC.

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Parte alta del cuadro, en la que entraría España si esta noche no falla con Uruguay / BBC Sports

Parte baja del cuadro, actualizada al momento por BBC Sports según las clasificaciones de cada grupo / BBC Sports

El 'bracket' se actualiza al momento con las clasificaciones, aunque es susceptible de cambios conforme a los resultados que cambien las primeras tres posiciones de los últimos seis grupos en liza este viernes y sábado. Lo que ya son inamovibles son los cuatro cruces entre Sudáfrica y Canadá, Países Bajos y Marruecos, Estados Unidos y Bosnia y entre Brasil y Japón.