Estas son las alineaciones probables del Uruguay-España
España, que recuperó sensaciones ante Arabia Saudí, no prevé cambios en su alineación titular para el decisivo partido contra la selección uruguaya
Esta madrugada España y Uruguay se enfrentan en un partido de especial urgencia para el combinado dirigido por Marcelo Bielsa, tras la victoria de Ecuador, Uruguay está obligada a ganar si quiere pasar a dieciseisavos de final.
Por su parte, a España le basta con una victoria para ser primera de grupo, en caso de empate la roja necesitaría que Cabo Verde no le ganase a Arabia Saudí por más de 3 goles de diferencia, para mantener el liderato del Grupo H.
La selección española evaporó todas las dudas con la victoria ante Arabia Saudí tras el inesperado tropiezo en el debut ante Cabo Verde. Luís de la Fuente introdujo cambios en el segundo encuentro de esta edición mundialista y España carburó de nuevo, parece que el seleccionador está satisfecho con el 11 que salto ante Arabia y no tiene pensado realizar cambios de cara al partido ante Uruguay.
Alineaciones probables
Uruguay: Muslera, Sanabria, M.Oliveira, Cáceres, Varela, Bentancur, Valverde, Ugarte, M. Araújo, Fede Viñas y Canobbio
España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo. Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal
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