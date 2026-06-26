Estas son las alineaciones probables del Uruguay-España

Esta madrugada España y Uruguay se enfrentan en un partido de especial urgencia para el combinado dirigido por Marcelo Bielsa, tras la victoria de Ecuador, Uruguay está obligada a ganar si quiere pasar a dieciseisavos de final.

Por su parte, a España le basta con una victoria para ser primera de grupo, en caso de empate la roja necesitaría que Cabo Verde no le ganase a Arabia Saudí por más de 3 goles de diferencia, para mantener el liderato del Grupo H.

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España / EFE

La selección española evaporó todas las dudas con la victoria ante Arabia Saudí tras el inesperado tropiezo en el debut ante Cabo Verde. Luís de la Fuente introdujo cambios en el segundo encuentro de esta edición mundialista y España carburó de nuevo, parece que el seleccionador está satisfecho con el 11 que salto ante Arabia y no tiene pensado realizar cambios de cara al partido ante Uruguay.

Alineaciones probables

Uruguay: Muslera, Sanabria, M.Oliveira, Cáceres, Varela, Bentancur, Valverde, Ugarte, M. Araújo, Fede Viñas y Canobbio

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España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo. Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal