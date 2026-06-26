Varios jugadores de Uruguay le declaran la guerra a Bielsa pocas horas antes de enfrentarse a España

Uruguay no ha hecho los deberes durante los dos primeros partidos de la fase de grupos y una derrota ante España les dejaría fuera. En un momento que requiere un nivel de concentración máximo, la unión en el vestuario debería ser imprescindible; pero en las últimas horas varios jugadores la han roto tras rebelarse contra el entrenador.

El vestuario está roto

El medio uruguayo ‘El Espectador’ ha revelado que Fede Valverde, Bentancur, Sergio Rochet y Ugarte mantuvieron una reunión con Bielsa tras el entrenamiento del jueves para expresarle que no les gusta su forma de entrenar y que quieren introducir cambios tácticos para el partido del sábado ante España.

Se quejaron de la intensidad de los entrenamientos y las lesiones que han provocado en algunos compañeros. Además, le pidieron jugar al contraataque ante la selección española. La respuesta de Bielsa fue reunir a todos los jugadores y tomó la palabra durante casi una hora. Les recriminó a los jugadores que ya le intentaron echar anteriormente y les dijo que él había ayudado a varios futbolistas de la selección uruguaya, como Maxi Araujo y Cáceres, a construir sus carreras.

Fede Valverde ha sido baja con Uruguay por molestias físicas. / AFP7 vía Europa Press

Ninguna mención directa al conflicto

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre España y Uruguay, Bielsa no ha hablado de la crisis interna en ningún momento, aunque se refirió al nivel físico de la plantilla expresando la idea opuesta al pensamiento de sus jugadores. “A nivel físico hemos sido muy superiores a los rivales. La sensación es que el rendimiento físico no es un problema”, declaró el entrenador de Uruguay.

Además, Bielsa también elogió el trabajo de Luis De La Fuente que, según él, ha conseguido que España desarrolle un “fútbol exquisito”, que es “mucho más bonito” que el que él ha logrado con su equipo. El entrenador de Uruguay explicó que su estrategia para parar a la selección española es intentar que pasen el menor tiempo posible con el balón en los pies, por lo que también ha confirmado que Uruguay no jugará al contraataque.

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Corberán junto a Marcelo Bielsa en su etapa en el Leeds United / EFE

El Mundial de Uruguay hasta el momento

Aunque Uruguay todavía no conoce la victoria en este Mundial, Bielsa ha declarado que el juego de su equipo permite tener “expectativas positivas” por el volumen de ocasiones de gol que han generado a lo largo de los dos primeros partidos. Los charrúas se jugarán el pase a dieciseisavos durante la noche del viernes al sábado, a las 2 de la madrugada hora española, en el Estadio Akron. Todavía es una incógnita si los jugadores van a ceder y escuchar las órdenes de su entrenador, o si decidirán hacer la guerra por su cuenta.