El Uruguay - España, en peligro (antes y durante) por la previsión de tormentas eléctricas

El esperado enfrentamiento entre Uruguay y España, que cerrará la fase de grupos del Grupo H en el Mundial 2026, está en alerta. La amenaza de un fuerte temporal sobre Guadalajara pone en duda el normal desarrollo del encuentro.

La preocupación se debe al avance de la Onda Tropical 11 por la costa del Pacífico de México, un sistema que traerá consigo abundantes precipitaciones y una elevada probabilidad de tormentas eléctricas durante la jornada del partido.

Los informes meteorológicos indican que las condiciones más adversas se concentrarán entre las 16:00 y las 22:00 horas, un intervalo que incluye el horario previsto para el inicio del choque, fijado a las 18:00. Además de lluvias que podrían acumular cerca de 30 litros por metro cuadrado, el riesgo más importante está asociado a la actividad eléctrica.

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Protocolo

El protocolo de seguridad establecido por la FIFA contempla la suspensión temporal del encuentro en caso de detectarse rayos dentro de un perímetro de 13 kilómetros alrededor del estadio. Por ello, la organización mantiene un seguimiento permanente de la evolución del clima y decidirá en función de las condiciones que se registren en las horas previas y durante el compromiso.