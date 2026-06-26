Uruguay, obligada a ganar

La última jornada del grupo H ha cambiado radicalmente el panorama de Uruguay. Lo que hasta hace apenas unas horas parecía un escenario favorable para la selección dirigida por Marcelo Bielsa se ha convertido en una situación mucho más delicada. Los celestes afrontan el decisivo encuentro ante España con la necesidad prácticamente imperiosa de ganar si quieren asegurarse el billete para los dieciseisavos de final del torneo. Un empate, que inicialmente parecía suficiente para seguir adelante, ya no garantiza la clasificación debido a los resultados registrados en otros grupos y al complejo sistema de los mejores terceros.

Ecuador y Paraguay cambian el escenario para Uruguay

La inesperada victoria de Ecuador sobre Alemania y el empate entre Australia y Paraguay han modificado completamente las cuentas de la clasificación. Tanto ecuatorianos como paraguayos han alcanzado los cuatro puntos y tienen asegurada su presencia en los dieciseisavos de final, uniéndose a Suecia y Bosnia-Herzegovina, que también han certificado su pase como terceros de grupo.

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Este escenario deja a Uruguay en una posición muy comprometida si empata frente a España. Con tres puntos, La Celeste pasaría a depender de una serie de resultados ajenos para mantenerse entre los ocho mejores terceros, ya que cuatro selecciones con mejores registros ya tendrían asegurada su clasificación. La situación se complica aún más porque los grupos que todavía no han disputado su última jornada conocerán exactamente qué resultado necesitan para superar a los uruguayos.

Los resultados que pueden dejar fuera a la selección de Bielsa

Las combinaciones desfavorables para Uruguay son varias y, aunque no todas son probables, sí resultan perfectamente posibles. En primer lugar, Senegal podría imponerse a Irak por una diferencia superior a dos goles en el grupo I, alcanzando los tres puntos y mejorando la diferencia de goles de los sudamericanos.

Los jugadores de Senegal, celebrando un gol / Reuters

En el grupo J también existe un escenario especialmente peligroso para los intereses uruguayos. Un empate entre Austria y Argelia beneficiaría a ambas selecciones, ya que les permitiría clasificarse sin necesidad de asumir riesgos, una circunstancia que podría dejar fuera a Uruguay de la lista de mejores terceros.

A ello se suma el grupo K, donde Congo parte como favorito para derrotar a un Uzbekistán ya eliminado tras haber perdido sus dos encuentros y presentar una diferencia de goles muy negativa. Una victoria congoleña elevaría a los africanos hasta los cuatro puntos, asegurando igualmente su presencia en las eliminatorias.

Tampoco conviene perder de vista el grupo L. Croacia depende de sí misma y un empate o una victoria frente a Ghana bastaría para superar la fase de grupos, incrementando todavía más la competencia entre los terceros clasificados.

Ganar a España, la única forma de evitar las cábalas

Aunque todavía existe una posibilidad de clasificación con tres puntos, incluso como segunda de grupo si Arabia Saudí y Cabo Verde empatan, el escenario más peligroso aparece si Uruguay concluye tercera tras igualar ante España. En ese caso, los de Marcelo Bielsa quedarían a expensas de una larga cadena de resultados favorables que podrían no producirse.

Uruguay se ha complicado la vida con su empate ante Cabo Verde / x

Además, el hecho de que los grupos J, K y L disputen sus encuentros más tarde supone una desventaja evidente para Uruguay. Las selecciones implicadas conocerán exactamente qué marcador necesitan para superar a los sudamericanos en la clasificación de mejores terceros, pudiendo gestionar los partidos en función de ese objetivo.

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Por todo ello, la conclusión es clara. La selección uruguaya afronta el duelo frente a España con la obligación de salir a por la victoria desde el primer minuto. Un triunfo eliminaría cualquier incertidumbre y garantizaría el pase a los dieciseisavos de final, mientras que un empate abriría la puerta a una espera llena de cálculos, combinaciones y resultados que podrían terminar dejando fuera a uno de los grandes de Sudamérica.