Quién es Agustín Canobbio: El uruguayo 'canchero' que pretendió desquiciar a España a base de faltas... y acabó expulsado tras una fuerte entrada a Cubarsí

Agustín Canobbio es uno de los futbolistas que mejor representan la intensidad del fútbol uruguayo. Formado en Montevideo y curtido entre Peñarol, Athletico Paranaense y Fluminense, el centrocampista se ha convertido en un jugador de confianza para Marcelo Bielsa gracias a su capacidad de sacrificio y su agresividad competitiva.

Sin embargo, el partido del Mundial 2026 ante España ha situado al uruguayo en el centro de la polémica. Lejos de destacar por su juego ofensivo, Canobbio terminó siendo uno de los principales propinadores de faltas sobre los futbolistas españoles.

Las acciones sobre Pedri y Pau Cubarsí provocaron la indignación de la expedición española y de numerosos analistas. La entrada final sobre el central del Barcelona le costó la tarjeta roja directa y simbolizó la frustración de una Uruguay que veía consumarse su eliminación del torneo.

GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Agustín Canobbio (d) de Uruguay disputa el balón con Álex Baena de España este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco / EFE

Su actuación generó fuertes críticas en España, donde varios comentaristas calificaron de excesiva la dureza mostrada por el futbolista uruguayo. Incluso algunos medios señalaron a Canobbio como la imagen de un Uruguay desbordado por la tensión y la impotencia durante los últimos minutos del encuentro.

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Marcado para España

A sus 27 años, Canobbio sigue siendo un jugador importante para Uruguay, pero su nombre quedará inevitablemente ligado al partido frente a España, donde pasó de ser un centrocampista de recorrido y sacrificio a convertirse en uno de los protagonistas negativos de la noche por sus duras entradas sobre los internacionales españoles.