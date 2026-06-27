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Álex Baena se venga de Fede Valverde con este gol en el Uruguay - España

El jugador del Atlético abrió el marcados después de un error clamoroso del portero uruguayo Muslera

El gol de Álex Baena en el Uruguay - España del Mundial

El gol de Álex Baena en el Uruguay - España del Mundial

Andrés García

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Andrés García

Andrés García

València

Álex Baena se vengó de Fede Valverde en el campo. El jugador del Atlético de Madrid abrió el marcador después de un error clamoroso del portero uruguayo Muslera.

El atlético controló un centro del Llorente y batió al guardameta celeste con un disparo centrado sin aparente peligro. El error fue tan grande que Bielsa decidió sentar a Muslera en el descanso.

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