Álex Baena se venga de Fede Valverde con este gol en el Uruguay - España

Álex Baena se vengó de Fede Valverde en el campo. El jugador del Atlético de Madrid abrió el marcador después de un error clamoroso del portero uruguayo Muslera.

El atlético controló un centro del Llorente y batió al guardameta celeste con un disparo centrado sin aparente peligro. El error fue tan grande que Bielsa decidió sentar a Muslera en el descanso.