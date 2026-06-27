Canobbio se hace el loco tras propinar una entrada a Cubarsí que le costó la expulsión: "Nunca quise lastimar a nadie"

El internacional uruguayo Agustín Canobbio salió al paso de la polémica generada tras sus acciones sobre Pedri y Pau Cubarsí durante el encuentro entre España y Uruguay en el Mundial 2026. El futbolista charrúa aseguró que en ningún momento existió intención de hacer daño y defendió la intensidad con la que se disputó el partido.

Las dos entradas protagonizadas por Canobbio provocaron numerosas protestas por parte de los jugadores españoles y de la afición. Especialmente preocupó la acción sobre Pedri, que obligó al centrocampista canario a recibir asistencia médica, así como una posterior plancha sobre Cubarsí que generó una gran controversia.

RTVE

El jugador uruguayo explicó que ambas jugadas forman parte del fútbol y que su único objetivo era disputar el balón. «Nunca quise lastimar a nadie. Son acciones del partido que se producen a gran velocidad», señaló.

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Desde la selección española las acciones fueron recibidas con evidente malestar, especialmente por tratarse de dos futbolistas fundamentales para el equipo de Luis de la Fuente. Tanto Pedri como Cubarsí pudieron continuar el encuentro, aunque las imágenes de las entradas generaron un intenso debate en redes sociales y entre los analistas.