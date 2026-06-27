CRÓNICA España evita a Argentina con una liada mundial de Muslera

No le hizo falta a España su mejor versión para ganar (0-1) a una decadente Uruguay en la última jornada de la fase de grupos del Mundial. La selección española consiguió el pasaporte a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo gracias al triunfo sobre los celestes con gol de Álex Baena y error descomunal del portero uruguayo Muslera. La Roja pasa a la siguiente ronda como primera de grupo con siete puntos, evita a la Argentina de Leo Messi y se cruzará presumiblemente contra Suiza a la espera de su encuentro contra Argelia. Uruguay está eliminada. España da otro paso adelante como frente a Arabia. El equipo de De la Fuente compite hasta en los partidos feos. Y eso es una buena señal.

No hubo revolución en Uruguay. Bielsa apostó por los mismos de siempre con la única novedad de Darwin Núñez arriba. De la Fuente introdujo más cambios: Llorente por Porro y Mikel Merino por Dani Olmo en busca de más consistencia física. España trató de imponer su fútbol desde el primer minuto. No fue fácil a pesar de tener la posesión. Los celestes defendieron atrás con orden y sin conceder espacios obligando a Lamine, Baena y Oyarzabal a hilar muy fino. Posesiones largas y poca profunidad. La ocasión más clara de España antes de la primera y pitada pausa de hidratación la tuvo Cubarsí de cabeza a la salida de un saque de esquina con error incluido de Muslera.

No le sentó bien el minidescanso a la Roja. España salió de la pausa tan dormido como muchos de los españoles que no aguantaron despiertos. Uruguay, con una marcha más, avisó en las botas de Darwin Núñez, Maxi Araújo y Betancur desde lejos. ¡Menos mal! Los de Bielsa, mejor asentados en el campo, se sentían más cómodos en el partido frente a una Selección incapaz de encontrar espacios ni dar velocidad a la circulación de balón. España no encontraba los caminos hacia el gol. Con Pedri tapado, no había forma de generar peligro. Los jugadores importantes no aparecían y para colmo Unai Simón sembraba dudas en su primera intervención.

Gracias, Muslera

Y cuando peor estaba España, con Oyarzabal fuera del campo, llegó el gol. Así es el fútbol. Centro de Llorente, disparo centrado de Álex Baena y error clamoroso de Muslera en una de las cantadas del Mundial. El gol era oxígeno en vena. Para colmo, Ugarte se lesionaba y tenía que ser sustituido por De la Cruz. Uruguay se marchaba tocada al descanso.

AME4977. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Álex Baena de España celebra un gol este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz / Alex Cruz / EFE

El error de Muslera fue tan grosero que Bielsa decidió sentar a su portero titular en el descanso. Uruguay se fue del partido en el primer contratiempo del partido y ya no supo levantarse del golpe. Sin talento ni capacidad de generar juego, los celestes se dedicaron a dar patadas. Alguna merecedora de cartulina naranja sobre Lamine. Las cosas pintaron todavía peor para Uruguay cuando Bielsa sentó a su teórico mejor futbolista, Fede Valverde, en el minuto 56. Mientras tanto, De la Fuente refrescaba el centro del campo con la entrada de Fabián y un inspirado Dani Olmo desde su entrada. España tenía el partido controlado a pesar de estar lejos de su mejor versión. Era la mejor noticia.

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Ferran al larguero

Era la hora de matar el partido. España salió de la segunda pausa de hidratación con hambre de sentenciar el partido y lo pudo hacer en las botas de un finísimo Dani Olmo y e un cada vez más cansado Lamine que acabó sustituido a quince minutos del final. Laporte y Cubarsí, con la omnipresente ayuda de Rodri por delante, vivían tranquilos. Solo Olivera y De la Cruz hicieron trabajar a Unai con dos disparos lejanos. En los últimos compases del partido, Ferran Torres envió el balón al larguero en un mano a mano. El gol se le resiste al valenciano, pero llegará. El susto llegó en el descuento con un posible penalti de Olmo sobre Viñas. Canobbio fue expulsado por una temeraria entrada con los tacos sobre Cubarsí.