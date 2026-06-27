La doble victoria de España contra Uruguay: pase a dieciseisavos... y eliminatorias en 'prime time'

Buenas noticias para la afición española. Después de asegurar el liderato del grupo H, España no solo se ha ganado el pase a las eliminatorias del Mundial 2026. También se ha llevado un premio silencioso, pero de enorme valor: jugará todas sus eliminatorias en horario de máxima audiencia.

España espera rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 / EFE

La victoria ante Uruguay (0-1) permitió a la selección de Luis de la Fuente cerrar la fase de grupos en la primera posición y, con ello, acceder al cuadro de las eliminatorias reservado para los partidos de las 21.00 horas, el denominado prime time del torneo.

Este detalle, que puede parecer secundario, tiene una gran importancia tanto para los aficionados como para la propia selección. Los encuentros en horario nocturno facilitan el seguimiento masivo en España, evitan las altas temperaturas de algunas sedes estadounidenses y ofrecen a los jugadores más tiempo de recuperación entre entrenamientos y partidos.

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Hacia la final a partir de las 21:00

España disputará su encuentro de dieciseisavos a las 21.00 horas ante Austria y, si continúa avanzando en el torneo, mantendrá ese mismo horario en octavos, cuartos de final, semifinales e incluso en una hipotética final. El combinado nacional se convierte así en una de las selecciones con mayor visibilidad televisiva del campeonato.