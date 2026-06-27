España paga un peaje muy alto ante Uruguay: Yeremy Pino y Nico Williams encienden todas las alarmas

La clasificación de España para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una cara amarga en la expedición de Luis de la Fuente. La victoria frente a Uruguay no solo vino acompañada de la dureza del conjunto sudamericano, sino también de dos preocupaciones de enorme calado: las lesiones de Yeremy Pino y Nico Williams.

El caso más grave es el de Yeremy Pino. El extremo canario sufrió una aparatosa caída en los minutos finales y terminó el encuentro con fuertes dolores en el hombro izquierdo. Las primeras exploraciones apuntan a una posible fractura de clavícula, una lesión que podría dejarle fuera del resto del campeonato. El futbolista permaneció sobre el césped pese al dolor porque España ya había agotado todos los cambios disponibles.

Luis de la Fuente no ocultó su preocupación tras el partido y llegó a reconocer que la lesión podría ser importante. El seleccionador calificó la actitud del futbolista como una «heroicidad» después de que terminara el encuentro prácticamente lesionado. Las pruebas médicas determinarán el alcance definitivo del problema, aunque el pesimismo es evidente dentro de la concentración española.

Nico, también tocado

La preocupación no acaba ahí. Nico Williams también terminó el encuentro con malas sensaciones físicas. El extremo arrastró molestias durante los últimos minutos y abandonó el césped con evidentes signos de dolor. Las primeras valoraciones apuntan a una posible sobrecarga muscular, aunque los servicios médicos prefieren esperar a las pruebas para conocer el alcance exacto de la dolencia.

El problema para España es doble. Yeremy se perfilaba como uno de los principales revulsivos del equipo, mientras que Nico iba de menos a más. La posible ausencia de ambos obligaría a De la Fuente a reestructurar por completo las bandas del ataque, dejando a futbolistas como Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Álex Baena o Gavi como alternativas para los próximos compromisos.

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La dureza del encuentro ante Uruguay, marcada por varias entradas polémicas y por la expulsión de Agustín Canobbio en el descuento, ha provocado un importante malestar en el entorno de la selección española. España logró el liderato del grupo H, pero la factura física del partido amenaza con convertirse en el gran problema de la Roja justo cuando comienza la fase decisiva del Mundial.