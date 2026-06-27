Última hora de la selección con las lesiones de Nico Williams y Yéremi Pino

España no está teniendo un Mundial fácil ni mucho menos. Arrancó con empate ante Cabo Verde en un duelo en el que se falló mucho y en el que los problemas ofensivos fueron más que evidentes. Gavi por izquierda demostró que no es extremo y Ferran por derecha tuvo más problemas que cuando parte desde posición centrada. Cabe recordar que la Eurocopa de 2024 llegó con Lamine Yamal y Nico en plan estrella por fuera y eso dejó claro que desde su explosividad sucedía todo lo demás. Sin embargo, el Mundial de uno y de otro está lejos de ese teórico nivel. Lamine ha llegado lesionado. Llegó KO y poco a poco está recuperándose. España le espera, porque es importante, pero sus tres primeros partidos preocupan evidentemente. Y con Nico nada ha cambiado con respecto a su temporada en el Athletic. Está con problemas físicos y para colmo la agresividad de Uruguay lo destrozó y puede perderse lo que resta de Mundial, como Yéremi Pino.

¿Cómo está Nico Williams?

Nico Williams será sometido a más pruebas, pero las primeras horas tras el encuentro no son positivas. Acabó destrozado anímicamente y físicamente. Y es que puede haber dicho adiós a lo que resta del Mundial.

El atacante del Athletic, que llegó al Mundial tras una temporada de muchas lesiones y recién superando su proceso de pubalgia, habría despertado esos problemas de pubalgia tras varios golpes contra el cuadro uruguayo, especialmente el último de Nicolás de la Cruz. Todavía no hay parte médico oficial pero desde Chatanooga apuntan a cierto pesimismo con el extremo del Athletic. Es más, en Bilbao ya esperan una llamada informando de la última hora.

¿Cómo está Yéremi Pino?

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, confirmó que el extremo Yéremi Pino "probablemente se va a perder lo que queda de Mundial" después de haberse lesionado en el hombro durante el tramo final del encuentro de este viernes ante Uruguay.

"Lo que lamento es la lesión de Yéremy Pino, que sí tiene mala pinta y probablemente se va a perder lo que queda de campeonato", confirmó De la Fuente en rueda de prensa tras el partido. Antes, al micrófono de 'DAZN', había indicado que el canario podía haberse lesionado la clavícula.

El extremo del Crystal Palace, que relevó a Lamine Yamal en la segunda parte, se dañó la zona del hombro tras un fuerte encontronazo con un futbolista uruguayo que le hizo incluso abandonar el campo, aunque decidió volver, mermado, ya que la campeona de Europa había agotado sus cinco cambios.

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El técnico de Haro también habló de Nico Williams, que salió en la segunda parte y que acabó el encuentro con "una ligera molestia, que puede ser una sobrecarga o fatiga". "Vamos a esperar a mañana, no sabemos", se limitó a comentar.