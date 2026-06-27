Traspaso histórico en la Premier League: El Manchester City revienta el mercado en pleno Mundial

El Mundial de 2026 no solo se está disputando sobre el césped. Mientras las selecciones pelean por avanzar en el torneo, el Manchester City ha sacudido el mercado con un fichaje de dimensiones históricas: la contratación de Elliot Anderson por una cifra cercana a los 134 millones de euros.

El centrocampista inglés, de 23 años, abandona el Nottingham Forest para convertirse en el futbolista inglés más caro de la historia y en la incorporación más costosa jamás realizada por el conjunto de Mánchester. La operación supera el desembolso que el City realizó en su día por Jack Grealish y confirma la apuesta del club por uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol europeo.

Anderson ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada. Tras salir del Newcastle y consolidarse en el Nottingham Forest, el mediocentro ha dado un salto definitivo gracias a su capacidad física, su lectura del juego y su versatilidad. Su rendimiento le ha permitido convertirse en un fijo para Thomas Tuchel en la selección inglesa y en una de las sensaciones del Mundial.

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Polivalente en la medular

El futbolista, al que algunos medios ingleses ya comparan con Rodri por su capacidad para equilibrar al equipo, puede actuar como pivote, interior o mediocentro llegador. Su despliegue físico y su influencia en ambas áreas han convencido al City, que ve en él a una de las piezas sobre las que construir su nuevo proyecto deportivo.