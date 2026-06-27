El tremendo cabreo de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay: termina desquiciado y pierde por completo los papeles

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más llamativas del torneo. Marcelo Bielsa, habitualmente imprevisible en sus comparecencias públicas, protagonizó un momento de evidente tensión durante una entrevista a pie de campo al término de la derrota ante España.

MEX6788. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco / EFE

El seleccionador argentino, visiblemente afectado por la eliminación de la Celeste, perdió la paciencia durante una de las preguntas de la entrevista flash posterior al encuentro y terminó dirigiéndose al traductor con un contundente: «¡Dale de una vez!», una reacción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Decepción absoluta

La escena reflejó el estado anímico de un Uruguay que llegó al Mundial con grandes expectativas bajo la dirección de Bielsa y que terminó despidiéndose en la fase de grupos tras caer ante España. El técnico rosarino, conocido por su exigencia extrema y su intensidad competitiva, mostró una imagen poco habitual de frustración y nerviosismo.