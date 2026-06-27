Última jornada | La noche loca en la que España conoció el nombre de sus próximos rivales: Austria y Portugal o Croacia

Después de la victoria por la mínima a primera hora de este sábado sobre Uruguay, la selección española sabe que afrontará los dieciseisavos de final del Mundial el jueves, a las 21:00 horas, en Los Ángeles. Sin embargo, todavía quedaba por aclararse el cuadro de las eliminatorias por la zona en la que se asienta España.

Dos de las cuatro eliminatorias de dieciseisavos de final que se cerrarán entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo afectan al equipo español. Todo quedará resuelto con el final de la fase de grupos mediante los últimos seis partidos de la tercera jornada: Croacia - Ghana y Panamá - Inglaterra, en el grupo L, Colombia - Portugal y RD Congo - Uzbekistán, en el grupo K, y Argelia - Austria y Jordania - Argentina, en el grupo J.

Austria o Argelia, en los diecieisavos de final

Hasta en cinco de los seis partidos los intereses españoles podrían entrar en juego, si bien lo harán de manera sustancial en tres de ellos: Croacia - Ghana, Colombia - Portugal y, sobre todo, a partir de las cuatro de la mañana en el Argelia - Austria. El ganador del choque entre argelinos y austriacos será el próximo adversario de la Roja en la noche del jueves.

Los austriacos parten con ventaja para quedarse segundos / SD

Contra Austria, España se adentrará en la fase del K.O. en busca de un lugar en los octavos de final. Como líder del grupo H, los de Luis de la Fuente se cruzan en unos días con el segundo clasificado del grupo J, el que comanda Argentina. Los de Leo Messi, que descansará hoy frente a la débil Jordania como ha confirmado Lionel Scaloni, se aseguraron la primera plaza con dos victorias contundentes ante dos selecciones que ya no pueden igualar a la Albiceleste de ninguna manera al primar el criterio del choque directo en posibles desempates.

Por lo tanto, el que se imponga en la tercera fecha se medirá a la Selección. En caso de igualdad final, como ha sucedido, el conjunto europeo que entrena Ralf Rangnick mantendrá la segunda posición y se las verá con España.

Cuando menos se lo esperaba Austria, Argelia anotó el 3-2 que parecía mandarla para casa en el minuto 93'. Mahrez metió el susto en el cuerpo de Alaba y compañía, que estuvieron fuera del Mundial a falta de tres minutos para el final, pero que supieron recomponerse en uno de los finales de partido más surrealistas del Mundial, si no el que más, para terminar empatando otra vez, gracias a Kalajdzic, en el 96' y clasificarse como segunda.

Parte del cuadro en la quq está España / sofascore.com

Portugal, gran escollo en los octavos

Aunque lo primero es la ronda de dieciseisavos y el objetivo de caminar paso a paso en el Mundial, el destino de la Roja también ha estado pendiente de más enfrentamientos esta noche. ¿Por qué? Porque el cruce del que saldría el hipotético rival en los octavos de final también se encontraba totalmente por definir al inicio de la noche.

Si los españoles ganaran a Austria, los octavos se jugarían frente al vencedor del cruce que surja entre los segundos posicionados de dichos grupos, el K y el L. Portugal y... Croacia. Esta noche los balcánicos han vencido a Ghana con goles de Petar Sucic (31') y Nikola Vlasic (83').

Esta última fecha de la liguilla ha arrancado a las 23:00 horas, precisamente, con ese interesante Croacia - Ghana. Pese al empate en la recta final de Luckassen (73'), los de Luka Modric tuvieron tiempo de hacer el segundo y asaltar la segunda plaza. Inglaterra ha cumplido con los pronósticos y se ha deshecho sin problemas excesivos de Panamá (0-2), que ya estaba eliminada. Así que los ingleses pasan como primeros, y los ghaneses se conforman con el tercer lugar.

Precisamente, ese segundo del grupo L, Croacia, se las tendrá que ver el viernes, a las 23:00 horas, con el segundo del K: un grupo donde manda Colombia con seis puntos, aunque los 'cafeteros' se la jugaban a las 01:30 horas con Portugal. A los lusos solo les servía ganar para acabar primeros. Y no lo hicieron en un partido frenético en que los colombianos merecieron más después de un gol anulado con muchísima polémica por fuera de juego a Dávinson Sánchez en el 92'.

TD

El RD Congo, que empató con Portugal, es tercero con un solo punto. Con -1 gol en el diferencia, el combinado centroafricano necesitaba golear y que Portugal (+5) cayese por un resultado amplio frente a los colombianos para apurar con éxito sus mínimas opciones de entrar como segundo en las rondas del K.O. Lo más realista para el Congo pasó por vencer a una selección de Uzbekistán (3-1), y acabar como una de las mejores terceras. El empate a cero de Portugal lo mantuvo segundo, es decir, lo envió al primer cruce contra Croacia... y a un hipotético segundo, en los octavos, ante el ganador del España vs. Austria.

La parte baja del cuadro, con el camino 'suave' de Argentina hasta los cuartos de final / sofascore.com

Por lo tanto, desde las once de la noche hasta casi las seis de la madrugada, cuando llegue lo más relevante, el desenlace del Argelia - Austria, España estuvo muy pendiente de la última jornada en la fase de grupos para saber a ciencia cierta por dónde deberá caminar en busca de su segunda estrella mundialista.

Horario de los últimos seis partidos

23:00 horas — Grupo L

Croacia 2-1 Ghana

Panamá 0-2 Inglaterra

01:30 horas — Grupo K

Colombia 0-0 Portugal

RD Congo 3-1 Uzbekistán

04:00 horas — Grupo J

Noticias relacionadas