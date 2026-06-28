Bomba que desactivar en el vestuario del Real Madrid: primer problema para José Mourinho

El regreso de José Mourinho al Real Madrid viene acompañado de una enorme expectativa, pero también de una situación delicada. El técnico portugués vuelve trece años después a un club muy distinto al que dejó en 2013 y tendrá que afrontar varios desafíos desde el primer día.

La principal incógnita pasa por la gestión de un vestuario repleto de estrellas y por la necesidad de devolver al equipo a la primera línea europea. El portugués aterriza en el Santiago Bernabéu con la misión de recuperar el carácter competitivo del conjunto blanco y volver a pelear por todos los títulos.

José Mourinho todavía no ha dirigido su primer entrenamiento en el Real Madrid, pero ya tiene un asunto delicado sobre la mesa: la situación de Federico Valverde. El centrocampista uruguayo llega al inicio de la nueva etapa blanca en uno de los momentos más complicados de su carrera.

La eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 ha dejado muy señalado a Valverde. La selección charrúa cayó de forma prematura y parte de la afición cargó contra el jugador del Real Madrid, al que muchos consideran uno de los símbolos del fracaso. Además, su relación con Marcelo Bielsa terminó muy deteriorada después de las tensiones vividas durante el torneo.

Xabi Alonso y Tchouaméni como telón de fondo

Pero los problemas del uruguayo no se limitan a la selección. Su última temporada en el Real Madrid también estuvo marcada por varios episodios polémicos. Su relación con Xabi Alonso se deterioró durante el curso, fue uno de los futbolistas más cuestionados por parte de la afición y el incidente protagonizado con Tchouaméni terminó por dañar todavía más su imagen.

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Ahora, Mourinho deberá recuperar a uno de los jugadores que el club considera fundamentales para el futuro del equipo. De hecho, la entidad sigue viendo a Valverde como una pieza estratégica del nuevo proyecto y, tras la salida de Dani Carvajal, está llamado a convertirse en uno de los líderes del vestuario.