El Chelsea busca en LaLiga al sustituto de Marc Cucurella

Pep Chavarría puede convertirse en una de las grandes sorpresas del mercado de verano. El lateral izquierdo del Rayo Vallecano ha despertado el interés del Chelsea, que lo contempla como una de las opciones para cubrir la salida de Marc Cucurella.

El conjunto londinense se encuentra inmerso en la reconstrucción de su plantilla y ha puesto sus ojos en uno de los futbolistas más destacados del Rayo durante las últimas temporadas. La regularidad de Chavarría, su capacidad física y su proyección ofensiva han llamado la atención de los responsables deportivos del club inglés.

A sus 28 años, el defensor catalán vive el mejor momento de su carrera. Convertido en una pieza indispensable en Vallecas, ha sido uno de los jugadores más utilizados del equipo y uno de los grandes responsables del crecimiento del conjunto franjirrojo en las últimas campañas. Sus 44 partidos disputados durante la temporada reflejan la importancia que ha adquirido dentro del equipo madrileño.

El interés del Chelsea supone un importante reconocimiento para un futbolista que ha ido creciendo lejos de los focos y que ahora podría dar el salto a la Premier League. En Stamford Bridge valoran especialmente su intensidad, su recorrido por la banda y su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas defensivos.

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Pep Chavarria of Rayo Vallecano and Juan Iglesias of Getafe CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Rayo Vallecano at Coliseum stadium on May 03, 2026, in Getafe, Spain. AFP7 03/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Getafe CF v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Rayo se mantiene firme en su postura

Sin embargo, el Rayo Vallecano no tiene intención de facilitar su salida. Chavarría renovó recientemente su contrato hasta 2030 y el club considera al lateral una de las piezas fundamentales del proyecto. Además, otros equipos europeos también siguen de cerca su situación, lo que podría incrementar la competencia por su fichaje.