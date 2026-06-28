Días decisivos para el futuro de Kang-in Lee

El futuro de Kang-in Lee podría resolverse en los próximos días, la opción de recalar en el Atlético de Madrid está más cerca que nunca, el exvalencianista es uno de los grandes deseos de Mateu Alemany , con quien coincidió precisamente en el club che, para reforzar la plantilla del Cholo Simeone.

Un Atlético de Madrid que ha tenido un comienzo de mercado complicado marcado por el culebrón Julián Álvarez y los no fichajes de Cucurella y Bernardo Silva, quienes finalmente han firmado con el Real Madrid. El club rojiblanco tiene claras sus prioridades de cara a reforzarse para la próxima campaña, un lateral izquierdo, todos los caminos apuntan a Grimaldo, y la incorporación de Kang-in Lee.

Celades, dando instrucciones a Kangin Lee / SD

Kang-in Lee milita actualmente en el PSG, según informa Fabrizio Romano, los parisinos estarían dispuestos a vender al centrocampista surcoreano e incluso ya estarían trabajando en cerrar el recambio de Kang-in, se trata de Maghnes Akliouche, un talentoso centrocampista ofensivo francés de 24 años, que juega en el Mónaco y también puede actuar como extremo derecho. Por lo tanto, la vuelta de Kang-in a La Liga es cuestión de tiempo, su fichaje por el Atlético supondría su tercera etapa en un equipo español, cabe recordar que el surcoreano ya militó en el Valencia y en el Mallorca antes de dar el salto al PSG.

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Esta madrugada tras la victoria de la República Democrática del Congo, la selección de Corea del Sur veía como se esfumaban todas las opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, el combinado de Kang-in Lee termino la fase de grupos con 3 puntos que no les bastaron para clasificarse entre las 8 mejores terceras. Un duro varapalo para el actual jugador del PSG, que tendrá que resolver su futuro en los próximos días.