Empieza la subasta por Bouaddi: media Europa suspira por el centrocampista de Marruecos

Ayyoub Bouaddi se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado y del Mundial. El joven centrocampista francés, una de las grandes promesas del fútbol europeo, ha despertado el interés de varios de los clubes más poderosos del continente, que siguen de cerca su evolución y preparan una auténtica batalla por su fichaje.

El futbolista, que ha destacado por su madurez pese a su juventud, se ha consolidado como una de las grandes apariciones del fútbol francés. Su capacidad para manejar el balón, su visión de juego y su personalidad en el centro del campo le han situado en la agenda de numerosas entidades europeas.

Ayyoub Bouaddi y Olivier Giroud son compañeros de equipo en el Lille / EFE

El Lille, consciente del enorme potencial del jugador, no tiene intención de facilitar su salida. El club francés considera a Bouaddi una de las piezas más valiosas de su proyecto y solo estudiaría una operación por una cantidad muy elevada.

La situación ha provocado que varios gigantes europeos se posicionen para intentar adelantarse a la competencia. Equipos de la Premier League, de la Liga española y de otros campeonatos importantes siguen atentamente la evolución del centrocampista, que se ha convertido en uno de los talentos más cotizados de su generación.

Su valor no para de subir

Su participación en el Mundial no ha hecho más que aumentar su cotización. Cada actuación del joven francés refuerza la sensación de que se trata de un futbolista llamado a marcar una época y capaz de asumir responsabilidades impropias para su edad.

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El mercado apenas ha comenzado, pero la pelea por Bouaddi ya se presenta como una de las grandes historias del verano. Con media Europa pendiente de su futuro y el Lille decidido a defender a su gran joya, el desenlace de esta batalla promete convertirse en uno de los movimientos más seguidos de los próximos meses.