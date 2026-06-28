El Feyenoord paga 10 millones por un prometedor delantero valenciano

Nacho Ferri está muy cerca de dar el salto por el que lleva trabajando desde que salió de Alzira para buscar el fútbol profesional por un itinerario diferente, sin pasar por una gran cantera española e intentarlo desde el Eintracht de Frankfurt. El atacante valenciano, que lleva años creciendo desde que debutó con los alemanes, viene de firmar en Bélgica la mejor temporada de su incipiente carrera, ganándose su fichaje por el Feyenoord.

El jugador de 21 años viene de marcar once goles y de dar dos asistencias en el Westerlo del campeonato belga, demostrando unas grandes dotes para el remate y un poderoso olfato goleador. Ferri se ha ganado el salto a una liga de mayor nivel y llegará de la mano de uno de los mejores equipos de Países Bajos, ya que el Feyenoord pagará alrededor de diez millones de euros para hacerse con sus servicios.

Goles de Nacho Ferri con el Westerlo / SD

A un equipo Champions

Los equipos de la Eredivisie suelen estar muy al tanto de los talentos que explotan en Bélgica y en esta ocasión el equipo de Rotterdam le brindará la oportunidad de jugar en un equipo de primera línea que, además, juega la UEFA Champions League.

Ferri se verá las caras con otro valenciano en la liga neerlandesa en un mano a mano por conseguir el tíulo de Liga. El PSV Eindhoven de Yarek Gasiorowski es el vigente campeón, seguido del Feyenoord, que emparejará a Ferri con el central de Polinyà del Xúquer en un duelo valenciano de altura.

Un '9' muy completo

Ferri es un delentero corpulento que supera el metro noventa, pero que se desenvuelve con mucha soltura también lejos del área con el juego de espaldas y activando a la segunda línea de ataque. Con 21 años ha encontrado un equipo en el que está brillando, recibiendo confianza y explotando sus dotes técnicas.